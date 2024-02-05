أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2024 وماذا قالت عن الموسم الشتوي؟

تعتبر توقعات ليلى عبد اللطيف من أكثر الأمور التي يهتم بها كافة الأشخاص التي تؤمن بعلم الفلك، ومثل هذه الأمور، وخاصة بعد تنبؤها بالعديد من الاحداث التي حدثت بالفعل، ويتساءل العديد من الأشخاص على تحديد توقعات ليلي عبد اللطيف ليتمكنوا من التعرف على الاحداث التي يمكن أن تصيب البلاد في الفترة القادة، خاصة أن الفترة السابقة كانت من أسوء الفترات التي مرت علي البلاد على الاطلاق، سنتعرف على كافه التفاصيل في السطور التالية.

توقعات ليلى عبد اللطيف لتركيا

قالت ليلى عبد اللطيف بأن هناك العديد من التغيرات التي تحدث في بعض البلاد العربية من ضمنها تركيا، وقد أكدت أنها ستشهد فيضانات ستتسبب في حدوث العديد من الكوارث وفي هذه الحالة سيضطر رئيس الدولة لإعلان حالة الطوارئ هناك.

أشهر توقعات ليلي عبد اللطيف

تعد ليلى عبد اللطيف من أكثر الشخصيات التي يوجد لها مصداقية كبيرة بين انحاء العالم، فقد تنبأت ببعض الاحداث الفنية الت ستحدث في عام 2024 فقد أشادت إلى أنهس يتم الانفصال الرسمي بين ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي لأسباب عديدة، وقد حدث بالفعل الانفصال بينهم وهذا الامر من أكثر الأمور التي جعل لها شعبية كبيرة ومصداقية أكبر في تنبؤاتها.

قد تنبأت أيضاً ببعض الأحداث التي تمر علي السعودية، فقد أكدت بأنه سيحصل علي جائزة كبري إحدى الأشخاص المعروفين هناك وهي جائزة نوبل للسلام، وقالت أنه سيحصل علي الجائز بسبب موقف عربي وقد أكدت علي أن السودان ستكون داعمه لهذا الموقف العربي.

أكدت توقعات ليلى عبد اللطيف بأن حركة حماس بفلسطين ستجبر الإسرائيليين علي الخضوع لشروطها لتسليم الاسري، ويعتبر هذا موقف جيد لصالح الفلسطينيين في غزة.

توقعات أخرى لـ ليلى عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف تشارك توقعاتها لعام 2024 متضمنة نظرة على الأحداث الإيجابية والسلبية. تحذر من مجموعة من الأحداث الكبرى التي قد تطرأ عالميًا، بما في ذلك ظهور وباء خطير يماثل فيروس كورونا يؤثر على أنماط العمل والتعليم عن بعد، كما تلفت الانتباه إلى وقوع فيضانات في تركيا واغتيال دبلوماسي في أوروبا، بالإضافة إلى انتشار الأمراض بين الماشية والدواجن مما قد يسبب أزمات غذائية.

تنصح بالاستعداد لهذه الأحداث من خلال تخزين الضروريات مثل الغذاء والماء والدواء للسنوات 2024 و2025، ومن بين التوقعات البارزة التي تُقدمها:

في السودان، يُتوقع أن يسود السلام بعد فترات من التحديات والمعاناة.

تزايد مؤشرات الصراع الأهلي في الولايات المتحدة، خاصةً حول مدينة تكساس، وتركيز وسائل الإعلام على هذا الجانب.

تأثير إيلون ماسك على أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية يُحظى بمراقبة وثيقة في ظل توقعات بأزمات اقتصادية محتملة.

تشهد دول مثل فرنسا والولايات المتحدة اضطرابات سياسية.

الكوارث الطبيعية كالزلازل، السيول، والجفاف.

ظهور أمراض جديدة أو متغيرات من الأمراض القائمة.

التقدم الكبير في مجال التكنولوجيا والاختراعات بفضل الذكاء الاصطناعي.

ماذا قالت ليلى عبد اللطيف على الموسم الشتوي؟

يعتبر الشتاء من أحب فصول العام على الكثير من الأشخاص، وقد صرحت العالمة ليلى بأن هناك بعض الأمور التي ستحدث في فصل الشتاء، وقد قالت بأن هذا الشتاء سيكون من أخطر المواسم التي تمر على البلاد، وأوضحت بأن هناك عدد من الدول سيرتفع بها نسبة الوفيات بشكل غير مسبوق.

والسبب الأساسي في الوفاه هي الموجات الباردة التي تطرأ على هذه البلاد، بالإضافة إلى بعض الحرائق، وقد أوضحت أن هذه الحرائق يمكن أن تكون بفعل فاعل.

من هي ليلى عبد اللطيف؟

ليلى عبد اللطيف، عرافة من لبنان، ولدت في بيروت عام 1956 وبدأت رحلتها في عالم التنبؤات عام 1979، لتصبح بذلك أول امرأة لبنانية تقدم برامج تلفزيونية تتناول الأبراج والتنجيم. في برامجها، اعتمدت على مزيج من علم الفلك، الأرقام، ورؤاها الخاصة،

وقد نالت شهرة واسعة بفضل توقعاتها التي تحولت إلى واقع في أحيان كثيرة، مما أكسبها ثقة كبيرة من متابعيها عبر العالم العربي. من بين توقعات ليلى عبد اللطيف المثيرة للانتباه، تنبأت بنشوب الصراع بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022.