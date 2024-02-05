من هُنــا لينك التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار وموعد الصرف

جهود الحكومة الأردنية الخاصة بمساعدة الفقراء والمحتاجين لا تتوقف، حيث تم الإعلان عن وجود مكرمة ملكية يتم صرفها لمن تتوفر بهم الشروط والمتطلبات التي تم تحديدها من قبل الحكومة الاردنية، الأمر الذي جعل الكثير يتساءل عن خطوات التسجيل والتقدم بطلب للحصول على هذا الدعم، وكذلك عن الموعد الذي يتم به صرف المعاونة إلى المستحقين، بعد التأكد من استيفائهم للشروط والمعايير الخاصة بعملية الاستحقاق.

المكرمة الملكية 100 دينار

التقدم بطلب للتسجيل والحصول على المكرمة الملكية يتم بشكل إلكتروني وذلك موفر الوقت والجهد على المواطن الأردني، تتمثل الخطوات الخاصة بعملية التسجيل في الآتي:

التوجه إلى الموقع الخاص صندوق المعونة الوطنية من هنا.

القيام بعد ذلك باختيار أيقونة خدمة الدعم النقدي الموحد.

القيام بإدخال أرقام بطاقة الرقم الوطني في المكان المخصص.

من بعد ذلك اختيار أيقونة خدمة المكرمة الملكية.

ظهور النموذج أمام المستخدم.

يقوم بكتابة البيانات المطلوبة مع عدم ترك أي خانة فارغة.

إرفاق المستندات التي يطلبها الموقع.

الخطوة الأخيرة القيام بالنقر على إرسال الطلب.

موعد صرف المكرمة الملكية وقيمتها

البنك المركزي التابع إلى الحكومة الأردنية أو حتى وزارة المالية لم يصرحوا بأي شكل من الأشكال عن موعد صرف استحقاق المكرمة الملكية، الجدير بالذكر أن قيمة دعم المكرمة الملكية يصل إلى 100 دينار أردني، تقوم وزارة المالية بصرفها على مرحلتين لم تتوفر بهم شروط الاستحقاق.