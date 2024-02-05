“مصرف ليبيا المركزي يوضح”.. طريقة التسجيل في منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد

تعتبر العملات الأجنبية من أكثر الأمور التي يهتم بها كافه الأشخاص، وأوضح مصرف ليبيا بأنه يمكن حجز العملات الكترونيًا، وقد تم توضيح طريقة التسجيل في منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد كما أنه تم التوضيح بأن حجز العملة سيكون بحد أقصي مبلغ 4000 دولار فقط، ومن الضروري الالتزام بهذا المبلغ، وقد تم التوضيح بأنه سيتم استقبال الطلبات الموجودة على المواطنين بداية من يوم الأحد، سنتعرف على خطوات الحجز في السطور التالية.

التسجيل في منصة حجز العملة الأجنبية

من المقرر أن تبدأ منصة حجز العملة الأجنبية، التي يشرف عليها مصرف ليبيا المركزي، في استقبال طلبات الأفراد لحجز العملة الأجنبية لأغراض شخصية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق للرابع من فبراير الجاري، سيكون بإمكان الراغبين في الحجز البدء في تقديم طلباتهم ابتداءً من الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي لليبيا.

هذه المنصة تمكن المواطنين المسجلين من حجز المبالغ المالية اللازمة واختيار الخدمة التي تناسب احتياجاتهم، سواء كانت خدمات فيزا، موني جرام، أو الحساب الجاري.

طريقة التسجيل في منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد

تعتبر منصة ليبيا لحجز العملات الأجنبية من أهم المنصات الاجتماعية التي يمكن لبعض المواطنين الاستفادة منها، ويتم التساؤل على طريقة التسجيل في منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز العملات الأجنبية من خلال الضغط على الرابط.

إنشاء حساب من الشاشة الرئيسية للموقع.

سيتم تحويلك على صفحة تسجيل البيانات، وهي الرقم الوطني، ورقم الهاتف الخاص بك.

يجب تسجيل رقم جواز السفر، ومن الضروري التأكد من صلاحيته.

بعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات والتأكد من صحتها يتم الضغط على تأكيد الطلب، ثم يتم الضغط على ارسال.

سيصل على الهاتف الخاص بك كود يتم تسجيله على المنصة لتأكيد الحساب الخاص بك.

بعد الانتهاء من تسجيل حسابك، يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات التي تخص حسابك البنكي، ومن الضروري أن يكون الحساب دولي.

بعدها يتم الضغط على إرسال، في هذه الحالة سيكون متاح لدي الشخص الذي قام بخطوات التسجيل شراء العملات الأجنبية التي يحتاجها من خلال المنصة، ومن الضروري الالتزام بكافة الإجراءات والمعايير التي تم تحديدها من قبل المصرف الدولي.

ما هو الغرض وراء التسجيل لصرف الدولار؟

أوضح البنك المركزي الليبي بأنه تم طرح المنصة حتى تحرص الدولة على التحكم في توزيع العملة الأجنبية على كافة المواطنين بطريقة صحيحة، وحرصا أيضاً منهم على أن يتمكن كل مواطن من شراء احتياجاته الأساسية، وقد تم التأكيد على أنها من الأساليب الخاصة بتسهيل شراء كافة العملات الأجنبية،

وقد تم التأكيد بأنه من الضروري توافر بعض البيانات الخاصة بالمواطن، وهي الاسم، ورقم الهوية، وطريقة التواصل مع الشخص، ليتمكن من التواصل معه لصرف العملة الأجنبية، وقد تم التأكيد على أنه سيتم البدء في التسجيل بداية من يوم 4 فبراير 2024.