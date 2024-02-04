فرحي عيالك ونزليها.. تردد قناة وناسة أطفال 2024 الجديد.. ولادك مش هيتحركوا من قدام التليفزيون!! 

قناة وناسة هي قناة مخصصة للأطفال الصغار، تعمل على عرض مجموعة واسعة من أغاني الطفل التي تجعلهم في حماس ونشاط وينجذبون لها باستمرار، فضلاً عن كونها تعرض عدد لا بأس به من أغانيها والتي تساعد الأطفال على تعلم العديد من السلوكيات الحسنة والقيم الإيجابية، بالإضافة إلى كونها قناة مسلية ورائعة ويفضل الكثير من الأطفال الصغار مشاهدة أغانيها باستمرار، ولهذا ينتظر الكثيرون معرفة التردد، ويمكنكم معرفة التردد الخاص بالقناة من خلال متابعة السطور القادمة.

تردد قناة وناسة أطفال الجديد

العديد من الأغاني المميزة التي تعرضها قناة وناسة تجعل الناس يريدون معرفة التردد الجديد باستمرار، ويمكنكم معرفة تردد قناة وناسة للأطفال على الأقمار الصناعية المختلفة، وذلك من خلال النقاط التالية:

تردد قناة وناسة للأطفال الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2024

تردد القناة :11470.

الاستقطاب: عمودي .

معامل تصحيح الخطأ :⅚.

معدل الترميز:27500.

القمر الصناعي:نايل سات.

تنقل القناة الكرتون بجودة HD.

تردد قناة وناسة للأطفال الجديد على القمر الصناعي عرب سات 2024

تردد القناة:11270.

الاستقطاب: عمودي .

معامل تصحيح الخطأ :⅚.

معدل الترميز:27500.

القمر الصناعي:عرب سات.

تنقل القناة الكرتون بجودة HD.

تنزيل قناة وناسة أطفال عرب سات ونايل سات

يمكنكم تحميل القناة ومشاهدة كافة الأغاني الحصرية على قناة وناسة للأطفال على التردد الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات أو العرب سات، وذلك من خلال الخطوات التالية: