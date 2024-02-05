epedu.gov.iq وزارة التربية العراقية، نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 جميع المحافظات

كشفت وزارة التربية العراقية عن موعد ظهور النتائج المتعلقة بالصف السادس الإعدادي الدور الأول 2024، حيث يتداول العديد من الطلاب وأولياء الأمور حول البحث عن معرفة النتائج من خلال الوسائل الإلكترونية، لذا صرحت وزارة التربية العراقية انه جاري الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب وعقب الانتهاء سيتم إعلان النتائج علي الفور، علما بانة من خلال هذا الموضوع سنوضح كيفية الاستعلام عن النتائج بالصف السادس الإعدادي الدور الأول في السطور التالية تابعونا.

موعد ظهور نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول 2024

يبحث الكثير من الطلاب عن معرفة النتائج بالصف السادس الإعدادي الدور الأول في العراق، علي الرغم من انتهاء الطلاب من أداء الامتحان إلا أنة حتي ألان لم يتم إظهار النتيجة، حيث كشفت وزارة التربية العراقية أنة عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات سوف يتم إظهار النتائج علي الفور،يجب علي جميع الطلاب التزام الهدوء لحين الانتهاء من عمليات التصحيح، أضافت بان هذا التأخير سيكون لصالح الطالب، سنسرد لكم جميع التفاصيل اللازمة ابقوا معانا.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول 2024

في البداية، يرجي الدخول علي المنصة الرسمة الخاصة بنتائجنا الإلكتروني.

أو موقع وزارة التربية العراقية.

من ثم قم بالنقر علي القائمة الرئيسية.

من خلاله قم بالدخول علي الموقع الرسمي بوزارة التربية العراقية.

قم باختيار الصف الذي تريد البحث عنه.

ثم قم بإدخال الرقم الامتحاني، المحافظة.

يرجي الضغط علي أيقونة الاستعلام.

أخيرا: علي الفور سوف يتم إظهار النتائج المتعلقة بالبحث الذي تريده وتنزيل الكشوفات بكل سهولة.

مواد السادس الاعدادي الاسلامي في العراق

المواد التي تم تأدية الإمتحانات بها بالقسم الإسلامي للصف السادس الاعدادي في العراق، ما جاء على النحو الأتي:-

مادة أصول الفقه.

مادة التربية الإسلامية.

الفقه الإسلامي.

القران الكريم.

العقائد الإسلامية.

مادة الحديث الشريف.

معاني القران الكريم.

رفع نتائج الطلاب السادس الإعدادي جميع المحافظات في العراق

وسيتم رفع النتائج في هيئة كشوفات خاصة بكل محافظة، تشمل جميع الطلبة والطالبات الذين خاضوا امتحانات هذه المرحلة، مع العلم أنه سيتم فتح باب الإعتراضات عقب الإنتهاء من معرفة النتائج مباشرة، وسوف تقوم وزارة التربية العراقية بمراجعة أوراق الإمتحانات مرة أخرى، ليأخذ كل طالب الدرجات التي يستحقها وفقًا لأداءه في الإمتحانات.