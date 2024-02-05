spa.gov.iq  كشف مظلتي pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة سابعة 2024 وزارة العمل العراق

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رواتب منحة الرعاية الاجتماعية التي شملت أكثر من 2 مليون مستفيد في مختلف محافظات دولة العراق، على أن ساهمت هذه المنحة في تخفيف العبء الاقتصادي عن الكثير من المستفيدين الراغبين في الحصول على الدعم المالي والمعنوي، إضافة إلى أن تحسين حياتهم المعيشية، مع العلم أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق كل هذه أكبر دعم مالي للعديد من المواطنين.

pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة سابعة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أو الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ليتم القيام بتحديد الوجبة الخاصة بكل مستفيد.

وعليه يتم القيام بإدخال جميع البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

الضغط مباشرة على زر “بحث”.

لتتمكن من تنزيل جميع الكشوفات في النهاية بكل سهولة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

جاءت أهم شروط الحصول على قيمة الرعاية الاجتماعية في دولة العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

مقيم دائم في دولة العراق.

كذلك يجب وأن يكون من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.

الإلتزام بجميع الضوابط المفروضة من قبل الوزارة.

إرفاق كافة المستندات المعنية بالقبول.

وثائق الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية

جاءت أهم المستندات المعنية بالحصول على منحة الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم إرفاق صورة من البطاقة الشخصية للشخص المتقدم.

تقديم صورة من البطاقة الإنتخابية.

إرفاق مفردات الدخل الشهري للمتقدم.

تقديم السجل المدني لكي يتم الحصول على الرعاية.

إرفاق جميع المستندات اللازمة ليتم قبول المتقدم.

متى موعد صرف رواتب منحة الرعاية الاجتماعية في العراق

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن موعد صرف منحة الرعاية الاجتماعية يوافق في بداية كل شهر ميلادي، حيث إن الوزارة تقوم بمراجعة جميع الطلبات المقدمة والخاصة بالمتقدمين، في إطار اختيار ما هو مؤهل للحصول على المنحة بجميع محافظات العراق، مع اختلاف في قيمة المنحة من فرد إلى أخر.

يذكر أن منحة الرعاية الاجتماعية، هي من أهم المنح المادية التي أطلقتها حكومة العراق متمثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على أن يُراعي بأن هذه المنحة موجهة لشريحة كبيرة من المواطنين الأقل دخلاً، مع مراعاة بأنه في حالة إذا لم ينطبق على الشخص المتقدم الشروط والضوابط اللازمة، يتم على الفور استبعاده من الدعم الشهري المقدم.