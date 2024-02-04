رسميًا.. تفاصيل زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق 2024 وخطوات الاستعلام

منذ بداية عام 2024، اتخذ مجلس الوزراء في العراق قرارًا برفع مرتبات العاملين والمتقاعدين بنسبة 10 ٪ كخطوة من خطوات الحكومة للارتقاء بمستوى حياة المواطنين وتعزيز الحد الأدنى للأجور، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى لأجور العاملين الجديد هو 45 ألف دينار، بينما سيصبح الحد الأدنى لأجور المتقاعدين 30 ألف دينار، وعلاوة على ذلك، تمت الموافقة على زيادة بدل المواصلات بنسبة 20 ٪ ليستقر عند 15 ألف دينار للعاملين و10 آلاف دينار للمتقاعدين.

قرار زيادة رواتب المتقاعدين والموظفين بالعراق لعام 2024

صرح وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي بوجود زيادة تقدر بحوالي 500 ألف دينار، وستُمنح هذه الزيادة في بداية كل سنة، حيث تشمل الزيادات الحديثة كافة العاملين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أنها شاملة الموظفين المدنيين والعسكريين، وكذلك موظفي القطاع العام، وهذه الخطوة تأتي في إطار مجهودات الحكومة لتعزيز الحالة الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

الاستعلام عن رواتب الموظفين والمتقاعدين بالعراق لعام 2024

للتحقق من قيمة استحقاق راتب التقاعد الخاص بك، يرجى الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة المالية واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقية من هنا.

قم بالبحث عن قسم التقاعد في الصفحة الرئيسية.

اختر الفئة المخصصة لك وقم بكتابة اسمك والمهنة الخاص بك.

النقر على خانة الطلب للمتابعة.

سيظهر تفاصيل طلبك.

شروط الحصول على راتب التقاعد لعام 2024

يهدف تقديم الضمان الاجتماعي للمتقاعدين إلى تأمين حقوقهم وكراماتهم بعد انقضاء فترة عملهم، يتعين على كل متقاعد أن يستوفي عدة شروط محددة، وتتمثل في الآتي: