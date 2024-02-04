مفاجأة في أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك في السوق.. هتشتري لرمضان وتملي الفريزر اطمني

يتساءل المستهلكين عن اسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك، حيث من المتوقع أن تتراجع أسعار الدواجن في الأسواق والبيض أيضًا بكل أنواعهم الفترة القادمة، فدعونا نوضح لكم هل حقًا ستتراجع الأسعار وما السبب وراء تراجعها والأسعار داخل بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء، فضلًا تابعونا.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء هي ما يبحث عنه المواطنين الآن، حيث يرغبون في التعرف على أسعار الفراخ، والجدير بالذكر أن الأسعار للأسف ارتفعت اليوم بسبب الموجة القارصة بالبرد، حيث سجل الكيلو ما بين 100 إلى 105 جنيه مصري للمستهلك، حيث جاءت الأسعار بأرض المزرعة على النحو التالي:

كيلو الفراخ البيضاء ما بين 90 إلى 92 جنيه مصري داخل المزرعة، بينما للمستهلك بسعر من 100 إلى 105 جنيه مصري.

كيلو الفراخ البلدي سجلت اليوم مبلغ 135 جنيه مصري.

الفراخ الأمهات العتاقي الكيلو منها سجل مبلغ 110 جنيه مصري.

الكيلو من الأجنحة استقر اليوم عند مبلغ 70 جنيه مصري.

الكيلو من البانيه جاء اليوم بسعر 215 جنيه مصري.

كيلو شيش الطاووق جاء اليوم بمبلغ 210 جنيه مصري.

الجوز من الحمام الجامبو وصل لسعر 145 جنيه مصري.

انخفاض أسعار الفراخ الفترة القادمة

وضحنا لكم اسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك، وعن المفاجأة في سعر الدواجن، فمتوقع بشكل كبير أن تتراجع أسعار الفراخ والبيض أيضًا في الأسواق الفترة القادمة، حيث تراجعت أسعار العلف وأسعار الإنتاح انخفضت، حيث أسعار الذرة تراجعت تقريبًا بقيمة ألف جنيه مصري على الطن الواحد، بينما أسعار الصويا تراجعت بحوالي 500 جنيه مصري، لذا متوقع الانخفاض الفترة القادمة بإذن الله.

أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار البيض اليوم في عدد من المجمعات الاستهلاكية، حيث وصلت الكرتونة من الأبيض إلى مبلغ 119 جنيه مصري، بحيث تصل للمستهلك إلى 125 جنيه مصري، مع العلم أن الأسعار للمستهلك في سعر ما بين 135 إلى 140 جنيه مصري، أما طبق البيض الأحمر للمستهلك بسعر 145 جنيه مصري، أما عن الطبق البلدي فيتراوح ما بين 145 إلى 150 جنيه، وذلك على حسب المنطقة.