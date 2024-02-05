“افرح يا غلبان هتزيد 15%!!”.. موعد زيادة المعاشات 2024 وطريقة معرفة قيمة راتبك بعد الزيادة من موقع الهيئة القومية للتأمينات

تزايدت معدلات البحث عن موعد زيادة المعاشات 2024عبر محركات البحث العالمية من قبل عدد كبير من المستحقين للمعاشات الذي يتراوح عددهم 11 نحو مليون مواطن، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وفي هذا الصدد سوف نتعرف كافة التفاصيل حول زيادة المعاشات إلى جانب قيمتها.

موعد زيادة المعاشات 2024

في صدد حديثنا عن موعد زيادة المعاشات 2024، ينبغي الإشارة إلى قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2024 وبموجب المادة 35 التي تؤكد على زيادة قيمة المعاشات سنويًا في 30 يونيوحيث يصرف المبلغ المزيد اعتبارًا من الأول من يوليو بنسبة تصل إلى 15%، ونتوقع زيادة المعاشات لعام 2024 في الأول من يوليو، ما لم يحدث تغيير في جدول الصرف كما حدث في العام الماضي، وأشارت بعض المصادر أن الحكومة ستقرر صرف زيادة قبل شهر رمضان حتى تتمكن الأسرة من شراء احتياجاتها الأساسية، ولكن هذا لم يؤكد عليه.

قيمة زيادة المعاشات 2024

بعد أن أوضحنا كافة التفاصيل عن موعد زيادة المعاشات 2024،، تشير المصادر إلى أن الزيادات المقررة لأصحاب المعاشات ستتم بنسبة 15%، وإذا أردت عزيزي معرفة قيمة زيادة المعاش يمكنك ذلك من خلال ضرب هذه النسبة في قيمة كل معاش، ويتم جمع الناتج بالإضافة إلى القيمة الأصلية للمعاش، ويتم حساب الناتج لتحديد إجمالي صرف المعاش بعد الزيادة، وذلك في حالة قرار الحكومة زيادة نسبتها 15% فقط، كما يتم صرف المعاش بعد الزيادة مع معاش الشهر التالي لإصدار قرار الزيادة، وتكون هذه الزيادة إضافية إلى مبلغ المعاش الأصلي.

ويمكننا توضيح قيمة زيادة المعاشات من خلال النقاط التالية:

إذا كان راتب الشخص 1300 جنيهًا، سيتم زيادة المعاش إلى 1495 جنيهًا.

وبينما الذي يستلم معاش قدره 1500 جنيهًا سيشهد زيادة في المعاش ليصل إلى 1725 جنيهًا.

وأما الفرد الذي يحصل على 1600 جنيه سيكون معاشه 1840 جنيهًا.

وأما الذي يحصل على معاش قدره 2000 جنيه، سيصبح المعاش 2300 جنيه.

وبينما الشخص الذي يتقاضى 2300 جنيه سيشهد زيادة المعاش إلى 2645 جنيهًا.

أما لمن يتقاضى 2600 جنيه، سيتم رفع المعاش إلى 2990 جنيهًا.

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2024

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن كل ما يتعلق بـ المعاشات من خلال:

الدخول عبر الموقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الرسمي من هنــــــــــــا.

قم بادخال البيانات المطلوبة.

اضغط على كلمة استعلام.

ستظهر لك قيمة معاشك وموعد الصرف.

تم الاعلان عن موعد زيادة المعاشات 2024 من قبل الجهات الحكومية الرسمية، حيث من المقرر أن يتم زيادة المعاشات بداية من أول شهر يوليو القادم، وهناك أنباء تفيد بزيادتها قبل حلول شهر رمضان، ولكن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لم تُعلن بشكل رسمي عن أي زيادة في المعاشات قبل شهر رمضان 2024.