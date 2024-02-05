هسة.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 تحميل pdf عبر منصة مظلتي الرسمية

الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج التي ينتظرها العديد من المواطنين محدودة الدخل، وبعد التقديم لابد من التساؤل على طريقة الاستعلام على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وقد تم التعرف علي أنه يمكن الاستعلام على أسماء المستفيدين من خلال الموقع الالكتروني لمنصة مظلتي، كما أنه من الضروري توضيح الشروط الأساسية في التقديم للاستفادة من الرعاية الاجتماعية، كل ما عليك متابعة السطور التالية للتعرف على التفاصيل.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أوضحت هيئة الرعاية الاجتماعية بالعراق، بأنه يتم الاستعلام على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 لصرف الوجبة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بمنصة مظلتي من خلال الضغط على الرابط .

الضغط على الرعاية الاجتماعية من الشاشة الرئيسية للموقع، واختيار أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

ثم يتم اختيار الوجبة الأخيرة من الخيارات الموجودة على الشاشة، ويطلب الموقع تسجيل بعض بيانات المستفيد، ثم يتم الضغط على استعلام.

سيتم ظهور الملف الذى يحتوى على أسماء المستفيدين، يمكنك تحميله، والاستعلام على اسمك من خلاله.

ما هي ضوابط صرف الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية

أوضحت هيئة الضمان الاجتماعي بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر لدى المواطنين ليتم الموافقة على صرف الوجبة، وهي كالتالي:

يجب علي مقدم الطلب عدم امتلاكه أي أصول مالية أو عقارات ليتم الموافقة على طلبة.

يمكن التقديم للسيدات ولكن من الضروري بلوغها من العمر 15 سنة، وعد تخطي 55 سنة.

كما أن الرجال يمكنهم التقديم بداية من 18 سنة إلى 60 سنة بحد أقصى.

من الضروري الالتزام بتسجيل كافة البيانات الشخصية الصحيحة للمواطن لتجنب رفض الطلب.

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، ومقيم داخل العراق بصفة دائمة.

أسباب رفض القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية

في الكثير من الأوقات يتم رفض المتقدمين في برنامج الرعاية الاجتماعية، وهناك العديد من الأسباب لذلك ومنها