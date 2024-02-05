تحميل كشوف pdf.. لينك نتائج الثالث متوسط 2024 بالرقم الامتحاني الدور الاول عبر موقع وزارة التربية العراقية لعموم المحافظات

ارتفعت مؤشرات البحث عن لينك نتائج الثالث متوسط 2024 خلال الساعات الماضية وذلك بعد الانتهاء من امتحاناتهم حيث يتشوق العديد من أولياء الأمور إلى معرفة نتائجهم لأنهم يأملون أن تكون النتائج مبشرة، ويجدر بنا الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم قد قدمت النتائج إلكترونيا لتسهيل الحصول على النتائج ، وبالتالي يتاح لهم فحص نتائجهم عبر هواتفهم المحمولة دون الحاجة إلى الانتقال إلى الإدارات الحكومية.

لينك نتائج الثالث متوسط 2024

يستطيع الطلاب الحصول على نتائج هذه المرحلة من خلال لينك نتائج الثالث متوسط 2024 باتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

حدد بعد أيقونة نتائج الثالث متوسط. 2024

انقر على الفصل الدراسي الأول.

أدخل اسم المحافظة التي تنتمي إليها.

التحقق من صحة البيانات التي أدخلتها.

اضغط بعد ذلك على ” استعلام “

وسيتم ظهور النتائج بعد بضع ثواني في حالة ظهورها

وبذلك يتمكن أي طالب من الحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات السابقة.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024

والجدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت عن لينك نتائج الثالث متوسط 2024 من أجل التسهيل على الطلاب للحصول على النتائج

وتوفير الوقت والجهد بدلا من التوجه إلى المدارس وتجنب حدوث الازدحام، بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن ننوه أنها بذلت

قصارى جهدها من أجل الإعلان عن النتائج في أسرع وقت بعد إجراء عمليات التصحيح بدقة لتجنب الأخطاء، ويتوقع أن يتم إعلان نتائج الدور الأول على مواقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا، ويمكن للطلاب الاطلاع على النتائج من خلال تحديد اسم المحافظة ورقم الجلوس حيث يتيح النظام الاستعلام عن النتيجة، ومن المقرر أنه سيتم عرض النتيجة في صيغة كشوفات PDF بعد اكتمال عمليات التصحيح والتحقق من تقارير الدرجات بدقة واعتمادها.

خلال الاسبوع القادم سيتم رسميا تفعيل لينك نتائج الثالث متوسط 2024 ليتمكن كافة الطلاب من الحصول على درجاتهم في كل المواد بشكل سهل، حيث ستعلن نتيجة المرحلة المتوسطة خلال ايام معدودة بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات بالكشوف.

من المقرر أن تعلن نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم والرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية خلال الاسبوع القادم، ومن المتوقع أن يكون نسبة النجاح في تلك المرحلة مرتفعة مقارنة بالعام الماضي نظرا لأن الامتحانات جائت في مستوى الطالب المتوسط.