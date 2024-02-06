حبيب البابا وصل يا ولاد.. تردد قناة وناسة الان 2024 على الأقمار الصناعية

تعتبر قناة وناسة من أهم القنوات الفضائية التي تقدم محتوى مميز للعديد من الأطفال، حتى أن القناة تنقل كل ما هو جديد وحصري في عالم الأغاني والأناشيد الدينية المختلفة، إضافة إلى الأفلام والمسلسلات الطفولية المختلفة، وذلك بجودة عالية وصورة واضحة على مدار الساعة دون توقف، ويمكن استقبال التردد الجديد كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة فهو 11470.

معدل ترميز قناة وناسة فهو 27500.

استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.

تردد قناة وناسة 2024 عرب سات

حتى يسهل القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال، على الأقمار الصناعية المختلفة، عليك اتباع ما يلي:-

القمر الصناعي قناة وناسة يكون العرب سات.

بينما التردد الجديد لقناة وناسة هو 11270.

معدل ترميز الخاص بقناة وناسة هو 27500.

معامل استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.

تنزيل قناة وناسة أطفال 2024 على الأقمار الصناعية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة وناسة واستقباله، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه لإعدادات جهاز الرسيفر.

ومن ثم يتم الضغط على زر “التثبيت اليدوي”.

بعد ذلك يتم تحديد القمر الصناعي.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من استقبال القناة في النهاية بكل سهولة.

محتوى قناة وناسة أطفال

تقوم قناة وناسة أطفال بإذاعة العديد من الأغاني التي من أهمها ما يلي:-

لولو الشطورة.

وينك يا لولو.

أغنية البابا وصل.

جزمة لولو اتسرقت.

لولو كبرت.

وغيرها من الأغاني الأخرى التي تقوم القناة بإذاعتها على مختلف الأقمار الصناعية بجميع الدول العربية.

قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي

وتقدم قناة وناسة العديد من المحتوى الطفولي المميز التي يعشقه ملايين الأطفال، فضلاً عن أن من أهم ما تقوم على تقديمه الأفلام الكرتونية، وكذلك الأغاني والأناشيد الدينية المميزة، التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، حتى أن القناة لا تقوم بعرض أي مشاهد غير مألوفة أو مخالفة للتقاليد الدينية في الدول العربية.