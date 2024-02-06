لينك تحميل كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية pdf لجميع المحافظات لدى وزارة العمل العراقية

في الفترة الأخيرة تسعى الحكومة العراقية من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية إلى تقديم المساعدة للأسر الفقيرة التي لا تمتلك دخلًا شهريًا يكفي متطلباتها واحتياجاتها، كما يهدف هذا البرنامج إلى تحسين حالة المواطن العراقي الذي راتبه الشهري قليل أو من ضمن محدودي الدخل، وقد تزايدت عمليات البحث على الانترنت لمعرفة الأسماء التي شملها دعم الرعاية الاجتماعية، وكانت الحكومة قد أكدت على ضرورة استيفاء الشروط التي حددتها ليتمكن من المواطن من الحصول على مساعدة ودعم البرنامج، ولمعرفة هذه الشروط وكيفية الاستعلام عن قوائم وكشوف الأسماء المقبولة في برنامج الرعاية الاجتماعية تابعوا قراءة هذا المقال.

كيفية استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

ينتظر المواطنين في العراق بفارغ الصبر أن يتم الإعلان عن الأسماء المشمولة بدعم برنامج الرعاية الاجتماعية، لذلك قامت الحكومة بتوفير خدمة تمكن المواطن من الاطلاع على الأسماء المشمولة وهي استخراج قوائم وكشوف المشمولين بالدعم عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية، وسوف نذكر لكم خطوات القيام بذلك في السطور الآتية:

أول خطوة هي الضغط على رابط منصة مظلتي والدخول إليها.

اختيار الرعاية الاجتماعية والوجبة الذي نريد الاستفسار عنها.

نقوم بكتابة البيانات الخاصة بالمتقدم ونضغط على أيقونة “تحميل الكشوف”.

الآن ابدأ بالبحث في هذه الكشوف عن اسم المتقدم لدعم البرنامج.

يمكن من خلال تلك الطريقة البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق عند ظهورها لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

يحتاج الدعم توفير البطاقة الشخصية العراقية.

لابد من توفير السجل المدني للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

يفضل توفير أثبات الدخل الشهري المحدد وأن لا يقل أفراد الأسرة عن أربعة.

توفير الهوية العراقية مع البطاقة الانتخابية بالعراق.

توفير جميع الأوراق الرسمية المعلن لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق.

الشروط القبول للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية

في الفترة الحالية يعتبر برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في عموم دولة العراق من أهم البرامج المقدمة للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات المتطابق عليهم الشروط والضمانات المطلوبة للحصول على الدعم المالي المقدم من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لذلك سوف نوضح لكم جميع الشروط الواجبة للحصول على هذا الدعم كما يلي بكل التفاصيل المتاحة: