مبروك 3 اعدادي.. نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه سوهاج 2024 بالاسم من خلال موقع نذاكر natiga.nezakr.net

ظهرت منذ قليل نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه سوهاج 2024 بالاسم بعد أن تم أعتمادها من قبل محافظ سوهاج، وتمثل الشهادة الأعدادية مرحلة هامة للطلاب حيث أنها تنقلهم الي مرحلة أخري مثل الثانوية العامة أو المدارس الفنية الصناعية أو المدارس التجارية أو المدارس التكنولوجية الحديثة طبقاً لتنسيق معين يتم وضعه من قبل وزارة التربية والتعليم كل عام، أعتماداً علي نتائج الطلاب وعدد الطلاب المطلوبين في كل مدرسة.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه سوهاج 2024 بالاسم

قام موقع نذاكر بالاعلان عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه سوهاج 2024 بالاسم علي موقعه الرسمي، والتي أنتظرها العديد من الأهالي والأسر لكي يفرحوا بدرجات أبنائهم الطلاب، وسنستعرض معكم في موقعنا الأخباري طريقة الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج بالأسم أو رقم الجلوس أو المركز أو يمكنك تحميل نتائج مدرسة معينة في محافظة سوهاج وذلك من خلال أتباع تلك الخطوات:

نقوم بالتوجه الي موقع نذاكر ثم نختار نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة سوهاج، أو يمكنك الذهاب مباشرة للموقع من خلال الضغط هنا.

ثم سيظهر لنا خانة ومجموعة من الأختيارات بالاعلي يمكنك الأختيار ما بين معرفة النتيجة بالاسم أو رقم الجلوس أو المدرسة.

نقوم بأختيار النتيجة بالأسم ثم نقوم بكتابة أسم الطالب أو الطالبة في خانة البحث.

ثم ستجد أن النتيجة قد ظهرت أمامك والنسبة المئوية وكذلك مجموع الدرجات لكل مادة منفصلة

توزيعة درجات الشهادة الأعدادية

تنقسم درجات الشهادة الأعدادية الي فصلين دراسيين كل فصل به 140 درجات أي أن مجموع الدرجات للعام الدراسي كامل هي 280 درجة واليك توزيع درجات المواد:

40 درجة للغة العربية

30 درجة للغة الأنجليزية

30 درجة للرياضيات

20 درجة للعلوم

20 درجة للدراسات الأجتماعية

عبر منصة امتحانات مصر.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 سوهاج

منصة امتحانات مصر تُقدم نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2024 في محافظة سوهاج.

يمكنك الوصول إلى رابط النتيجة الخاص بمحافظة السويس، حيث يتاح الاطلاع على نتيجه الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول 2024 بواسطة الاسم ورقم الجلوس في جميع إدارات التعليم بالمحافظة.