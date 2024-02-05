اعرف نتيجتك .. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024

الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية ،وكذلك أولياء أمورهم يبحثون عبر محرك البحث جوجل عن نتيجة الشهادة الإعدادية ،حيث تعد نتيجة الشهادة الإعدادية الشغل الشاغل للعديد من طلاب محافظة القليوبية ،حيث قد ظهرت النتيجة في بعض من المحافظات ،وقد أعلنت محافظة القليوبية انه قد بدأت أيام رصد درجات امتحانات الترم الأول موضحا أن النتيجة سوف تكون متاحة بالمدارس عقب ظهورها .

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

لم تظهر حتي الآن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية، وقد بينت وكيلة الوزارة بالقليوبية سماح إبراهيم في تصريحات لها أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية يوم 7 فبراير وأوضحت إن عملية الاعتماد ستتم بعد الانتهاء مباشرة من التصحيح ورصد الدرجات ،والتي تستغرق بعض من الوقت حيث قامه حوالي 113الف طالب وطالبه بحضور الامتحانات .

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

يمكن بكل سهوله الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة القليوبية من خلال الإنترنت وذالك باتباع الخطوات التالية:

يتعين الدخول الي الموقع الرسمي الخاص بمديريه التربيه والتعليم بمحافظة القليوبية

ومن ثم الضغط علي الخدمات الالكترونيه

ومن ثم اختيار خدمة نتائج الامتحانات

اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية و اختيار الفصل الدراسي الاول

ومن ثم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والضغط علي عرض النتيجه

وسوف تظهر كافه البيانات والمعلومات الخاصه بنتيجه الطالب

ومن الجدير بالذكر انه قد جاء مجموع درجات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية 140 درجة، ويكون مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني 140 ليصبح إجمالي مجموع الشهادة الاعدادية 280درجة في محافظة القليوبية. ومن الجدير بالذكر أيضا انه قد تم توزيع الدرجات ليصبح مجموع اللغة العربية 40درجة، ويكون مجموع مادة الرياضيات 30درجة، ومادة العلوم 20درجة، والدراسات الاجتماعية 20درجة.