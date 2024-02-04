تابع المباريات من بيتك.. تردد قناه الجزائريه الارضيه 2024 على النايل سات ولا يفوتك أي لقاء

سبق أن أعلن التلفزيون الجزائري عن نقله عدد من المباريات في كأس الأمم الإفريقية، ولهذا يبحث الكثيرون الآن عن تردد قناه الجزائريه الارضيه، وذلك من أجل متابعة المباريات التي ستنقلها القناة في كأس أمم إفريقيا، ونوضح لكم بمقالنا اليوم تردد القناة وكيفية فك الشفرة، فكونوا معنا.

تردد قناه الجزائريه الارضيه

الأرضية الجزائرية واحدة من القنوات التي أعلنت عن نقلها سبعة عشر مباراة من مبارات كأس الأمم الإفريقية، وقبل أنها تنقل منافسات المنتخب الجزائري والدور الربع النهائي من البطولة والنصف النهائي، وعلى أي حال يمكن متابعة المباريات التي تعرضها القناة في أي وقت، وذلك بعد تثبيت الإحداثيات الخاصة بها، حيث إحداثيات القناة تأتي على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد هو 11680.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الشفرة للقناة: 11000011000000000.

كيفية فك الشفرة الخاصة بالجزائرية الأرضية؟

تلقى الجزائرية الأرضية شعبية كبيرة بين المواطنين، وذلك بسبب المباريات الحصرية التي تتخصص القناة في عرضها، حيث سبق أن وضحت القناة أنها حصلت على حقوق حصرية لبث عدد من مباريات كأس أمم إفريقيا والتي من بينها مباريتين بالربع النهائي ومواجهتين بالنصف النهائي، بالإضافة تحديد المركز الثالث والرابع، بالإضافة إلى الدور النهائي، وحتى تتمكن من متابعة القناة عليك فك الشفرة الخاصة بها، حيث الخطوات كما يلي:

أن تتوجه إلى قائمة الأقمار الصناعية وإضافة قناة.

رصد الإحداثيات الخاصة بالقناة والتي ذكرناها لك سابقًا وانتظر حتى يتم تثبيت القناة وأضف بعد الفتح للقناة الشفرة الخاصة بها.

كود الشفرة ذكرناه لك بالأعلى.

وللعلم أن قناة الجزائرية الأرضية قد قامت بإذاعة كل المباريات التي شارك بها منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية لعام 2023، حيث أذاعت المباريات جميعها، بل وأذاعت مباريتين لمنتخب مصر وبعض المباريات الأخرى، وقيل أنها ستنقل بعض مباريات من الربع النهائي والنصف وأيضًا دور البطولة النهائي، وفي انتظار التأكيد على الأمر الفترة القادمة، وفي حال إذاعتها لأي مباراة ستُعلن رسمي.