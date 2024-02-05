يلا استعلم .. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024 برقم الجلوس

مديرية التعليم التابعة إلى محافظة كفر الشيخ قامت بالإعلان عن اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ، وأنها وفرت ميزة القدرة على الاستعلام عنها بشكل إلكتروني دون حاجة الطالب أو ولي الأمر إلى الذهاب الفعلي إلى المدرسة الخاصة به، بالإضافة إلى أن عملية الاستعلام نفسها تتم بشكل مجاني دون الحاجة إلى دفع أي رسوم.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

وزارة التربية والتعليم المصرية قامت بتوفير رابط محدد يتم من خلاله الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية، وتتمثل طريقة الاستعلام عن النتيجة كالآتي:

في البداية يلزم عليك التوجه إلى موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة كفر الشيخ، من خلال النقر على هذا الرابط.

من الصفحة الرئيسية للموقع يتم اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية ضمن الخيارات الظاهرة أمامك.

القيام بإدخال اسم الطالب لو الطالبة رباعي في المكان المخصص بشكل صحيح.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الجلوس الخاص به بشكل صحيح في المكان المخصص له.

الخطوة التالية الضغط على كلمة إظهار النتيجة وسوف تظهر نتيجة كل المواد التي خاض الطالب الامتحان الخاص بها.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية

على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم قامت بإعادة نشر توزيع الدرجات الخاصة بمواد الشهادة الإعدادية، ويتمثل توزيع الدرجات في الآتي: