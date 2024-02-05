مبروك 3اعدادي نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net

يبحث عدد كبير من الأفراد عن نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 فهي من النتائج التي تم الآن عنها منذ ساعات من قبل مديرية التعليم المتاحة داخل المحافظة، حيث ينتظرها جميع طلاب المرحلة الإعدادية وآبائهم للاطمئنان على كافة المعدلات التي تمكنوا من الحصول عليها بعد الانتهاء من مرحلة الاختبارات، حيث إن المديرية قامت بالإعلان عنها في الموقع الرسمي التابع لها، ومن خلال مقالنا نقدم لكم الاستعلام عن النتيجة وغيرها من التفاصيل.

نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024

تعتبر نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 من النتائج المنتظرة منذ وقت طويل من قبل جميع الطلاب، حيث قامت مدير التعليم بالمحافظة بالكشف عن النتيجة من خلال موقعها الرسمي باستخدام الاسم وكذلك رقم الجلوس، ويتم الاستعلام عنها تبعًا للخطوات التالية:

ادخل البوابة الإلكترونية التابعة إلى محافظة سوهاج بطريقة مباشرة من هنا. قم باختيار زر نتائج الاختبارات المتاحة لديك في القائمة الرئيسية. اضغط على أيقونة نتائج المرحلة الإعدادية. عند الانتقال إلى الصفحة التالية قم بكتابة رقم الجلوس والاسم الخاص بك لإظهار النتيجة. يتم الضغط على زر إظهار النتيجة. انتظر حتى يتم تحميل النتيجة بشكل مفصل على الشاشة.

إدارات ظهرت بها نتائج الإعدادية بمحافظة سوهاج

يهتم بعض أولياء الأمور بالتعرف على الإدارات التي أصدرت النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية في المدارس التابعة لها، حيث يوجد عدد كبير من الإدارات قامت بهذا منذ ساعت قليلة، وتكون كما يلي:

إدارة أخميم وسوهاج التعليمية.

إدارة المنشأة والبلينا التعليمية.

إدارة ساقلته وطهطا التعليمية.

إدارة جرجا والعسيرات التعليمية.

إدارة دار السلام والمراغة التعليمية.

إدارة سوهاج الجديدة وجهينة التعليمية.

توزيع دجات المرحلة الإعدادية

أما بالنسبة إلى توزيع الدرجات التي يتساءل عنها الطلاب فقد تم اعتماده من قبل الوزارة أيضًا، وتكون كما يلي:

مادة اللغة العربية 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة.

مادة الرياضيات 30 درجة.

مادة العلوم 20 درجة.

مادة الدراسات 20 درجة.

المجموع الكلي 140 درجة.

أرشيف نتيجة الترم الأول 2022

حالة من القلق تسيطر على طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج بعد أن أعلن مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج الدكتور عربي أبوز أنه جاري تحميل النتيجة للشهادة الإعدادية الترم الأول للعام 2022 والتي اعتمدت من قبل محافظ سوهاج للقطاعات الثلاثة للمحافظة، حيث يتيح الرابط الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج كل المعلومات عن نتيجة الطلاب لجميع المواد بالدرجات ومواد النجاح والرسوب.