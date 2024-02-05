ظهرت 3 اعدادي.. نتيجة الشهاده الاعداديه محافظة دمياط 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net

يترقب جميع طلاب الشهادة الإعدادية ظهور نتيجة الشهاده الاعداديه محافظة دمياط 2024 حيث أعلن محافظ المحافظة أنه يقوم بمتابعة كافة الأخبار التي تتعلق بالتصحيح وسوف يتم الإعلان عن النتيجة فور الإنتهاء من كافة الأعمال الإلكترونية التي تسبق خطوة الإعلان عن النتيجة، فمن الجدير بالذكر أن النتيجة صدرت في العديد من المحافظات الأخرى إلا أن مديرية التعليم بدمياط لم تقم بإصدارها حتى الآن، إلا أن البحث عن طريقة استخراجها ازداد خلال الساعات الماضية، لذلك تابع معنا وتعرف على طريقة استخراجها وغيرها.

نتيجة الشهاده الاعداديه محافظة دمياط 2024

تعتبر نتيجة الشهاده الاعداديه محافظة دمياط 2024 من النتائج التي ينتظرها جميع طلاب هذه المرحلة، حيث تم إصدار قرارًا من قبل مديرية التعليم بدمياط أنها سوف تقوم بإصدار النتيحة فور انتهاء العملية التصحيحية الإلكترونية التي تم إتباعها خلال آخر ثلاث سنوات من المرحلة، ويمكن الاستعلام عن النتيجة مثلما يلي:

ادخل البوابة الإلكترونية التي تتعلق بمحافظة دمياط بشكل مباشر من هنا. قم بالضغط على زر نتائج الاختبارات الذي يوجد في القائمة الرئيسية. اضغط على زر النتائج الخاصة المرحلة الإعدادية. اكتب رقم الجلوس التابع إليك والاسم الخاص بك لإظهار النتيجة. انقر على أيقونة إظهار النتيجة. انتظر تظهر أمامك النتيجة بشكل مفصل على الشاشة.

موعد بدء الفصل الدارسي الثاني

يترقب جميع الطلاب خلال الفترة الحالية أيضًا موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني، لذلك ازداد البحث عنها بشكل كبير خلال الساعات الماضية، حيث يكون هذا الموعد كما يلي:

يتم انتهاء الإجازة الجارية خلال الخميس القادم الثامن من الشهر الجاري لعام 2024.

يتم البدء في الفصل الثاني خلال يوم السبت القادم العاشر من فبراير للعام الجاري.

يكون نهاية هذا العام الدراسي خلال اليوم الثلاثين من مايو.

اعتماد نتيجة اعدادية دمياط

إعتمدت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة نجاح 80,30

احصائيات نتيجة الصف الثالث الإعدادي بدمياط

بلغ عدد المقيدين ٢٨٠٩٨ طالب وطالبة، حيث حضر ٢٧٨٢٨ و نجح منهم ٢٢٣٤٧ طالب وطالبة.