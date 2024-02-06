مبروك 6 ابتدائي.. نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت

تلقي نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 اهتمام بالغ من قبل طلاب الشهادة الابتدائية وأولياء أمورهم، لذلك صرحت وزارة التربية والتعليم عن موعد نتيجة الشهادة الابتدائية، لذلك على جميع الطلاب الحصول على النتيجة الآن من خلال موقع الوزارة الالكتروني، وذلك توفيرًا لكلاً من الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور، وفي هذا المثال سوف نتعرف على خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية، تابع المقال.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

صرحت وزارة التربية والتعليم عن صدور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعليم الابتدائي في جمهورية مصر العربية، وذلك بعد انتهاء المعلمين من تعليم أوراق الامتحانات ورصد الدرجات بشكل الكتروني على الموقع الخاص بالمدرسة والمحافظة التابع لها الطالب، لذلك يمكن الحصول على النتيجة بشكل الكتروني عن طريق بعض من الخطوات التي سوف يتم ذكرها في التالي.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية

بعد رصد درجات الشهادة الابتدائية يتسائل الطلاب عن خطوات الحصول عليها بشكل الكتروني لأهمية الدرجات الحاصلين عليها فهي مرحلة انتقالية من الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية، والخطوات كالتالي:

يجب أولا الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم.

ثم يتم اختيار المرحلة الابتدائية من الصفحة الرئيسية لوزارة التربية والتعليم.

ثم يتم اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

وبعد ذلك يتم اختيار الصف الذي يقيد فيه الطالب.

ثم يتم الضغط على جملة “نتيجة الفصل الدراسي الأول”.

ثم يجب على الطالب كتابة جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم، ورقم الجلوس الخاص به.

ويتم الضغط على إظهار النتيجة.

وفي النهاية سوف تظهر النتيجة بجميع درجات المواد التي خضع فيها الطالب للامتحان، ولكن يجب على الطالب اولاً التأكد من جميع البيانات الخاصة به.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 بـ 10 محافظات

وأعلنت مديريات التربية والتعليم، الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 في 10 محافظات وهي الشرقية والمنوفية والإسكندرية والقليوبية والمنيا والدقهلية وبورسعيد والبحيرة وبني سويف وسوهاج، من خلال التوجه إلى المدرسة المقيد بها الطالب، وإعطاء رقم الجلوس الخاص به وسيتم إخباره بالنتيجة تفصيليًا

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

– في النتائج يدل اللون الأزرق أن الطالب على: فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات – 85 إلى 100

– في النتائج يدل اللون الأخضر أن الطالب على: قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من – 65 لأقل من 85

– في النتائج يدل اللون الأصفر أن الطالب على: في حاجة إلى بعض الدعم من – 50 لأقل من 65

– في النتائج يدل اللون الأحمر أن الطالب على: لم يتقن هذه المعارف والمهارات ويحتاج إلى الكثير من الدعم – من 1 لأقل من 50.