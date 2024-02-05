ظهرت الأن.. نتيجة الشهاده الاعداديه محافظه دمياط 2024 علي موقع نذاكر natiga.nezakr.net

ظهرت منذ قليل نتيجة الشهاده الاعداديه محافظه دمياط 2024 بعد أن تم أعتمادها من قبل محافظ دمياط، وتعتبر هذه السنة الدراسية هي سنة هامة جداً بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور حيث تعتبر مرحلة لتحديد المستقبل الدراسي للطلاب، فبعد أنتهاء الشهادة الأعدادية يتم عمل تنسيق خاص بالمدارس الثانوية والمدارس الفنية الصناعية وكذلك المدارس التكنولوجية والمدارس التجارية والصناعية بنظاميها الخمس والثلاث سنوات واليكم تفاصيل النتيجة.

نتيجة الشهاده الاعداديه محافظه دمياط 2024

تم ظهور نتيجة الشهاده الاعداديه محافظه دمياط 2024 قبل قليل من قبل موقعي نذاكر وموقع نتيجتي، وهما موقعيين رسميين لاعلان النتيجة عليهما وسنستعرض معكم في موقعنا الأخباري البديل طريقة الحصول علي النتيجة بأكثر من طريقة، كالحصول عليها بالأسم أو رقم الجلوس أو أسم المدرسة وغيرها، واليكم طريقة معرفة النتيجة:

نقوم بالتوجه الي موقع نذاكر من خلال الضغط هنا.

ننتظر قليلاً حتي نجد أنه هناك خانة للكتابة فيها وبالأعلي مجموعة من الأختيارات كالأسم ورقم الجلوس والمدرسة.

نقوم باختيار طريقة البحث بالأسم أو رقم الجلوس.

نقوم بكتابة أسم الطالب أو رقم الجلوس في المكان المخصص له

نضغط علي زر الأستعلام عن النتيجة ثم ننتظر لتظهر لنا النتيجة بكافة درجات المواد والنسبة المئوية للطالب

درجات مواد الشهادة الأعدادية لهذا العام

يبحث الجميع أيضاً عن درجات مواد الشهادة الأعدادية، الشهادة الأعدادية هي سنة دراسية تتكون من عشر مواد مقسمين علي فصلين دراسيين، كل فصل دراسي به خمس مواد بمجموع درجات 140 درجة لكل فصل دراسي اليكم التفاصيل:

40 درجة لمادة اللغة العربية

20 درجة لمادة العلوم

20 درجة لمادة الدراسات الأجتماعية

30 درجة لمادة اللغة الأنجليزية

أرشيف نتيجة إعدادية دمياط بالعام الماضي 2022

الان الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة دمياط من خلال موقع مدرسة أون لاين للاستعلام عنها برقم الجلوس أو الاسم كما تستطيع الإطلاع على نتيجة مدرسة كاملة أو إدارة كاملة كما تستطيع الاطلاع على جميع درجاتك في جميع المواد ومجموعك ونسبتك المئوية كما تستطيع معرفة تنسيقك المتوقع لثانوي وسيتم اتاحة ذلك بعد اعتماد النتيجة ونشرها رسميا من مديرية التربية والتعليم بدمياط ومحافظة دمياط.