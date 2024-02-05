“النتائج هُنا”نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة الشرقيه 2024 برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت

تعد نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة الشرقيه 2024 من النتائج التي ظهرت خلال الساعات القليلة السابقة، حيث أتاحت مديرية التعليم داخل المحافظة أن يستعلم الطالب عن النتيجة الخاصة به بسهولة دون مواجهة أي مشكلة، فمن المعروف أن هذه النتيجة هامة بالنسبة إلى جميع الطلاب الخاصة بها فإن معدلها يساعدهم في اختيار المرحلة الثانوية التي يريدون الإلتحاق بها، وهذا يجعلها مصدر اهتمام لدى الجميع، ومن خلال مقالنا نتعرف على طريقة الاستعلام عن النتيجة وغيرها من المعلومات.

نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة الشرقيه 2024

تم الإعلان عن رابط نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة الشرقيه 2024 فهي من النتائج المنتظرة لدى الجميع، حيث يبحث الكثير من الأفراد عن الطريقة التي يتم من خلالها الاستعلام عنها، والتي تكون كما يلي:

ادخل إلى بوابة محافظة الشرقية الإلكتروني من هنا بشكل مباشر. اضغط على زر الخدمات. ومن ثم يتم النقر على زر خدمات البوابة. يتم اختيار زر نتائج الاختبارات. اكتب رقم الجلوس الخاص بك، ومن ثم اضغط على زر الاستعلام عن النتيجة. انتظر لكي يتم تحميل النتيجة وتظهر أمامك بطريقة مفصلة.

توزيع درجات في شهادة الإعدادية لعام 2024

يعد توزيع درجات الشهادة الإعدادية من الأمور الهامة التي يبحث عنها الطلاب بعد ظهور النتائج، حيث تم اعتماد هذه الدرجات من قبل الوزارة التعليمية حتى يتمكن الطلاب من التعرف عليها، وتكون كما يلي:

يكون توزيع مادة اللغة العربية 40 درجة أما معدل النجاح يكون 20 درجة.

يكون توزيع مادة الرياضيات 30 درجة أما معدل النجاح يكون 15 درجة.

يكون توزيع مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة أما معدل النجاح يكون 15 درجة.

يكون توزيع مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة أما معدل النجاح يكون 10 درجة.

يكون توزيع مادة العلوم 20 درجة أما معدل النجاح يكون 10 درجة.

آخر أخبار وموعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية 2024

أعلن اليوم السبت 3 فبراير 2024 محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية استمرار أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية كما اكد أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية يوم الأربعاء 8 فبراير 2024 فور اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.