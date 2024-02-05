أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 -2- 2024 prices today | أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك- أسعار الكتاكيت| قلنا خزني قبل ما تندمي

تشهد أسعار الدواجن في مصر ارتفاعًا مستمرًا في الأيام الأخيرة، حيث يُلاحظ أن الدواجن باتت تسجل أسعارًا تفوق الـ 96 – 98 جنيهًا للمستهلك، يُرجع هذا الارتفاع إلى الموجة القارصة من البرد التي تجتاح البلاد، والتي تساهم في زيادة نسبة نفوق الدواجن في المزارع.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 -2- 2024 prices today | أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك- أسعار الكتاكيت| لنا خزني قبل ما تندمي

سنستعرض عبر مقالنا سعر الدواجن اليوم في بورصة الدواجن بتفاصيلها، حيث نسلط الضوء حول جميع أسعار الدواجن اليوم في مصر، الإثنين الموافق 5 فبراير 2024، بما في ذلك أسعار الكتاكيت وسعر كيلو فراخ بيضاء – فراخ ساسو – فراخ بلدي.

أسعار الدواجن في مصر

تعتبر الدواجن مصدرًا أساسيًا للبروتين في النظام الغذائي للكثير من الأشخاص، ومع ارتفاع أسعارها يتأثر الكثيرون في المجتمع المصري. يعتبر الدجاج من أنواع اللحوم المشكلة في النظام الغذائي المصري، بالإضافة إلى البيض الذي يعتبر أحد المكونات الأساسية في الكثير من الوصفات والأطباق المحلية.

بناءً على بيانات السوق اليوم الأثنين 5 فبراير 2024، فإن أسعار الدواجن والبيض تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في أيام قادمة، خاصةً في ظل استمرار تأثير موجة البرد القارص.

سعر الفراخ اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم الفراخ البيضاء كيلو 93 جنيه 93 جنيه لحم الفراخ الساسو كيلو 120 جنيه 121 جنيه لحم الفراخ البلدي كيلو 100 جنيه 100 جنيه لحم أمهات أبيض كيلو 78 جنيه 78 جنيه

أسعار الدواجن اليوم

تستند أسعار الدواجن الحالية في الأسواق على العرض والطلب وتحركات السوق بشكل عام، وبناءً على ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفراخ يؤثر بشكل كبير على المستهلكين الذين يعتمدون على هذه اللحوم في نظامهم الغذائي اليومي.

من جانبها، تحاول الحكومة المصرية التصدي لهذه الزيادة الملحوظة في أسعار الدواجن وضبط الأسواق للتخفيف من الضغط المالي الذي يتحمله المستهلكون. من المتوقع أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لاحتواء هذا الوضع وتوفير الحماية الغذائية للمواطنين.

أسعار الكتاكيت اليوم 5-2-2024

أن أسعار الكتاكيت في السوق المصري تختلف بشكل كبير اليوم الأثنين الموافق 05-02-2024، هناك العديد من الأنواع المختلفة المتوفرة في السوق، مثل روص والوادي للدواجن، والوطنية للدواجن – اربو، والقاهرة للدواجن – IR، وطيبة للدواجن – افيان، وعبد السلام حجازي للدواجن – هبرد، وكايرو ثري ايه، وتعتمد شركات الدواجن على مبدأ المنافسة ومعدل الطلب والحجز المسبق في تحديد أسعارها للكتاكيت.

إن إنتاج الكتاكيت في السوق المصري ينقسم إلى قسمين، حيث تمتلك الشركات 75٪ من الإنتاج، بينما تمتلك القطعان (صغار مربيين أمهات) 25٪، وبالتالي، تسيطر الشركات على أسعار الكتاكيت في مصر، والتي تتفاوت بشكل كبير بين الشركات والقطعان بسبب حجم إنتاج الشركة والجودة والدعم الفني وخدمات المتابعة ما بعد البيع.

يُعتمد مرشد الدواجن في إعلان أسعار الكتاكيت من خلال التواصل المباشر مع شركات الدواجن يوميًا، ويتيح للمهتمين اتصالًا مباشرًا بمديري التسويق لتلك الشركات. ولا يتدخل المرشد للدواجن تمامًا في عملية البيع أو الشراء.

بتاريخ الـ 5/2/2024، تم عرض مؤشر أسعار الكتاكيت في سوق بورصة الدواجن كما يلي:

الشركة السعر كتكوت جميزة 10.50 – 10.75 كتكوت ساسو شيفر بيور 10.50 – 10.75 كتكوت أبيض فوق 42 جرام 30.00 – 30.25

تُعد البيانات المعروضة من السوق المصري للكتاكيت في هذا التاريخ، وتظهر تفاوتًا في الأسعار بناءً على كل شركة ونوع الكتاكيت بناءً على حجم إنتاج الشركة والجودة والدعم الفني المتاح وخدمات المتابعة ما بعد البيع.