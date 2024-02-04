داونلـود نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 موقع وزارة التربية { موقع نتائجنا } epedu gov iq عموم المحافظات

خلال الآونة الاخيرة تزايد البحث عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول، وذلك بعد مرور ايام قليلة على نهاية الاختبارات ويترقب آلاف الطلاب بجميع محافظات العراق موعد ظهور النتيجة بفارغ الصبر وسط اجواء من التوتر والقلق، ولقد وفرت الوزارة النتيجة على موقع نتائجنا الالكتروني للتسهيل على الطلاب قبل ظهورها بالمدارس، ولقد بدأت عمليات تصحيح اوراق الاجابات مع بداية هذا الاسبوع وبمجرد انتهاء رصد وتجميع الدرجات سيتم اعتمادها من الوزير في مؤتمر صحفي وتكون متاحة للطلاب، ونقدم اليكم خلال سطور المقال موعد النتيجة ورابط الاستعلام عنها فتابعوا معنا.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

أنهي طلاب الثالث متوسط اختبارات الفصل الاول منذ ايام والتي بدأت في 21 يناير وانتهت في 31 يناير، وتبذل وزارة التربية كافة الجهود من أجل اعلان النتيجة في كافة المحافظات من خلال تصحيح الاوراق الامتحانية ثم اعداد كشوفات الدرجات حتى تكون جاهزة للاعتماد ثم يتم رفعها على الموقع الرسمي للوزارة او موقع نتائجنا، ونوهت الوزارة على كافة المعلمين في جميع مراكز الكنترول التدقيق في مراجعة الاجابات والدرجات حتى يحصل الطلاب على حقوقهم.

ولم تعلن الوزارة عن موعد رسمي لظهور النتيجة ولكن فور انتهاء التصحيح ستكون النتيجة جاهزة للظهور، أما بخصوص اجازة منتصف العام او عطلة الربيع فقد قامت الوزارة بتمديدها لمدة ثلاثة أيام لتصبح 17 يوما بدلا من 14 يوما، وبالتالي فان العطلة ستكون من يوم 1 حتى 17 فبراير ويبدا معها الفصل الثاني للعام الدراسي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط بالعراق 2024

يمكن للطالب او ولي الامر الحصول على نتائج الثالث متوسط الدور الاول عبر اتباع الخطوات البسيطة التالية: