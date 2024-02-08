【﻿رابط فــعال】حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق عبر ɴɪᴅ-ᴍᴏɪ.ɢᴏᴠ.ɪQ+ شروط الحصول على البطاقة الموحدة| خطوة بخطوة احجز الآن online

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة إلكترونيًا عبر موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية nid-moi.gov.iq، تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية استخراج البطاقة الوطنية الموحدة لجميع المواطنين العراقيين.

تأتي هذه الخطوة بعد قرار وزارة الداخلية بضرورة استبدال البطاقة الوطنية الحالية بالبطاقة الوطنية الموحدة في جميع الوزارات والمراجعات الحكومية، وتعتبر البطاقة الوطنية الموحدة أداة هامة لتسهيل الخدمات الحكومية والتعاملات الرسمية.

البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

البطاقة الوطنية الموحدة هي وثيقة رسمية تمنح لكل شخص يولد لأبوين عراقيين وفقًا لقانون الأحوال المدنية العراقي، تُستخدم هذه البطاقة كبديل لشهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، ومن خلالها يمكن للفرد إثبات هويته العراقية والاستفادة من حقوقه المدنية والقانونية والإنسانية.

تتميز البطاقة الوطنية الموحدة بصلاحية لمدة 10 سنوات اعتبارًا من تاريخ إصدارها، وبعد انتهاء صلاحيتها، يجب تجديدها للاستمرار في الاستفادة من الحقوق المدنية والقانونية المتعلقة بها.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق عبر nid-moi.gov.iq

للحجز الإلكتروني على البطاقة الوطنية الموحدة، يجب على المواطنين العراقيين الدخول إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية وملء استمارة الحجز الإلكتروني. فيما يلي خطوات الملء بالتفصيل:

قم بفتح موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية عبر الرابط nid-moi.gov.iq. اختر خيار “احجز موعد لاستخراج البطاقة”. ستظهر لك استمارة الحجز الإلكتروني، قم بملء جميع الحقول المطلوبة بدقة، يجب عليك تقديم معلومات شخصية مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والعنوان ورقم الهوية الحالي. بعد ملء الاستمارة، قم بالضغط على زر “حجز موعد” لتأكيد الحجز. سيتم عرض مجموعة من المواعيد المتاحة، حدد الموعد الذي يناسبك وقم بتأكيده. بمجرد تأكيد الحجز، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية تحتوي على تفاصيل الموعد وعنوان المركز الذي يجب أن تتوجه إليه لاستخراج البطاقة.

يجب على المواطنين الاحتفاظ برسالة التأكيد وحضور الموعد في الوقت المحدد، في حالة عدم القدرة على حضور الموعد، يمكن إلغاؤه وحجز موعد آخر من خلال الموقع.

تهدف هذه العملية الإلكترونية لتسهيل وتسريع استخراج البطاقة الوطنية الموحدة في العراق. وتأمل الوزارة أن يلتزم جميع المواطنين العراقيين بالاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية لضمان الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة في الوقت المحدد وبسهولة

البطاقة الوطنية الموحدة 2024

تثير البطاقة الوطنية الموحدة اهتمامًا متزايدًا في العراق، حيث أصبحت ضرورية في المعاملات الرسمية، تسهل هذه البطاقة التعاملات المصرفية، والتسجيل في المدارس والمؤسسات التعليمية، والتقديم للوظائف الحكومية، والحصول على خدمات الرعاية الصحية، والمشاركة في الانتخابات.

شروط الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة

في سياق الاهتمام المتزايد من قِبل المواطنين العراقيين للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة، التي تُعد وثيقة رسمية ضرورية لإنجاز المعاملات المختلفة سواء الحكومية منها أو الخاصة، يتساءل كثيرون عن الشروط اللازمة لحجزها والتي تم تحديدها من قِبل السلطات المعنية.

تعد البطاقة الوطنية الموحدة إثباتًا للهوية للمواطنين، وقد سهّلت الحكومة العراقية عملية الحصول عليها من خلال توفير رابط لحجز موعد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة.

من الشروط الأساسية للحصول على البطاقة هي:

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية.

أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في العراق.

ألا يقل عمر المتقدم عن 12 عامًا.

ضرورة إتمام المتقدم عملية التسجيل في مديرية شؤون البطاقة الوطنية بالفعل.

الوثائق المطلوبة:

يُشترط لإتمام عملية الحجز تقديم كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، وذلك لضمان إتمام عملية الحجز بشكل صحيح، بالإضافة إلى إيصال سداد استخراج البطاقة.

بذلك، تحرص الحكومة العراقية على تنظيم عملية إصدار البطاقات الوطنية من خلال وضع شروط محددة تسهم في سلاسة الإجراءات والسيطرة على العملية بشكل يحقق الفائدة للجميع.