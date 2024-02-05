نزل 800 جنيه مرة واحدة.. سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024

يبحث الكثير من المواطنين بجمهورية مصر العربية عن سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب تحديدًا بعد اجتماع البنك المركزي المصري في يوم الخميس الماضي والي ترتب عليه عدة قرارات بالتأكيد ستؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتجارية وغيرها من المجالات، والآن سنوافيكم عبر المقال على الأسعار التي صرحت بها الجهات المختصة التابعة للحكومة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب

والآن سنتعرف من خلال هذه الفقرة على سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق5 من شهر فبراير 2024، انخفضت أسعار الذهب بنحو 800 جنيه مصري لدى جميع أعيرة الذهب المتداولة لدى السوق المصري، حيث وصل جرام الذهب عيار 21 بنحو 3400 جنيه مصري للجرام فهو أكثر الأعيرة انتشارًا في جمهورية مصر العربية، أما عيار 24 فوصل سعره بنحو 3886 جنيه مصري، وعيار 21 فبلغ سعره بنحو 3400 جنيه مصري، بينما عيار 18 فبلغ 2914 جنيه، وعيار 14 فسجيل اليوم 2363 جنيه، ولقد حددت السوق سعر الجنيه الذهب والذي وصل سعره 27200 جنيه مصري، بينما وصل سعر أوقية الذهب بنحو 2023 جنيه مصري.

الطلب العالمي على الذهب

وبعد التعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب، فلقد أشار مجلس الذهب العالمي بان الطلب العالمي على معدن الذهب ما عدا التداول خارج البورصة انخفض 5% حتى 4448.4 طن ذهب لدى عام 2023، ولكنه لا يزال قويًا عند المقارنة بمتوسط 10 سنوات نظرًا لعدم اليقين الاقتصادي وكذلك الجيو سياسي، وأشار كذلك بأن الطلب على الذهب ضمن التداولات خارج البورصة العالمية وكذلك المصادر الأخرى حيث ارتفع بقيمة 4% لمستوى سنوي جديد عند 4898.8 طن.

انخفاض سعر الذهب

أشار مستشار وزير التموين المصري ناجي فرج بأن سعر الذهب هه الأيام انخفضت بصورة كبية نظرًا لانخفاض سعر لدولار بالسوق الموازية، كما أشار بأن طلبات الشراء أبحت عشوائية وغير مبررة ولم يم استرشادها، وأشار بأن أسعار الذهب ستأخذ سعر حقيقي ورسمي أثناء الفترة القادمة فهو يتوقع انخفاض أسعاره في الأيام المقبلة مما سيجعله مناسب للورش والتجار والمستهلكين.