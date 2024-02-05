“دور على اسمك”.. اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في عموم المحافظات العراقية

تعد اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة 2024 من أشهر الموضوعات المتداولة عبر محركات البحث الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وخاصة بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن فتح باب قبول طلبات المواطنين للحصول على الوجبة الأخيرة الخاصة ببرنامج الدعم، ويشترط للقبول استيفاء الشروط التي تؤهلهم للاستحقاق، وفي هذا الصدد سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل عن هذه الأسماء إلى جانب ذلك ذكر طريقة الاستعلام عن القبول ببرنامج الدعم الاجتماعي.

اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة 2024

في صدد حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة 2024، يجدر بنا الإشارة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضعت عددا من الشروط للقبول ضمن الرعاية الاجتماعية، وهي :

ألا يمتلك أي أصول أو ممتلكات قيمتها عالية.

أن يكون عمر المتقدم من الرجال من 18 عاما حتى 60 عاما.

أن تتراوح عمر النساء ما بين 15 حتى 55 عاما.

أن يحمل المواطن الجنسية العراقية.

أن يقيم بشكل دائم في العراق.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة 2024

الولوج إلى منصة مظلتي .

النقر على الرعاية الاجتماعية بالعراق.

اضغط بعد ذلك على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

انقر على الوجبة الأخيرة.

أدخل بعد ذلك البيانات بشكل دقيق.

اضغط بعد ذلك على الاستعلام.

ومن خلال اتباع الخطوات السابقة سوف تحقق من قبولك ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية أم لا، وإذا لم تجد اسمك ستكون غير مؤهلا للقبول في برنامج الدعم الاجتماعي.

الاوراق المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

يتطلب تقديم الوثائق التالية وفقًا لإعلان وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على الدعم المالي، وهي :

نسخة من البطاقة التموينية العراقية.

صورة من البطاقة الشخصية العراقية للفرد.

إثبات دخل الفرد الشهري.

نسخة من السجل المدني الخاص بالمتقدم في العراق.

يمكنك بسهولة الاطلاع على كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وتحميلها على جهازك في أقل من دقيقة، وذلك عبر الدخول إلى موقع وزارة العمل التي تشرف على برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية الذي يهدف لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين الفقراء.

يمكنك الاستعلام عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة 2024 عبر زيارة موقع وزارة العمل العراقية، حيث ستعلن كشوف المشمولين بعد الانتهاء من أعمال الفحص التي ستتم بكل دقة وفقا للشروط المعلنة سابقا، حيث سيتم اختيار 200 ألف أسرة.