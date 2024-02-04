تردد قناة السعودية الرياضية ssc لمتابعة مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض 2024

تردد قناة السعودية الرياضية ssc من أهم ما يبحث عنها كافة الأشخاص المهتمين بمتابعة الرياضة بشكل عام، حيث تعد قناة ssc من أهم قنوات الرياضة في الشرق الأوسط بشكل عام، حيث اهتمت بتغطية الأحداث الرياضية بشكل مباشر، وهذا ما جعلها القناة الأفضل إلى كثير من الأشخاص، وسوف نوضح تردد القناة وكيفية الضبط في التالي تابعونا.

تردد قناة السعودية الرياضية ssc

يمكن تحميل تردد قناة السعودية الرياضية ssc على النايل سات والاستمتاع بمشاهدة الأحداث الرياضية، وذلك من خلال المعلومات التالية:

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تردد قناة السعودية الرياضية ssc على القمر الصناعي العرب سات

تعد من أفضل القنوات الرياضية التي تبث الأحداث بشكل حصري، ويمكن تحميل التردد على العرب سات من خلال التالي:

التردد: 12418.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

خطوات ضبط تردد القناة

يمكن ضبط تردد القناة الجديد بكل سهولة والاستمتاع بمشاهدة بث مباشر للأحداث الرياضية، وذلك من خلال اتباع التعليمات التالية:

اضغط على أيقونة القائمة من الريموت.

اختر الإعدادات.

اضغط على أيقونة إضافة قناة جديدة.

ادخل كافة البيانات المتعلقة بالتردد والقمر الصناعي.

اضغط على أيقونة البحث.

انتظر حتى يتم تحميل القناة ثم انقر على حفظ.

اخرج من القائمة سوف تجد القناة.

مميزات قناة ssc الرياضية

تتميز القناة بالعديد من المميزات التي لا حصر لها، وأهم تلك المميزات كما التالي: