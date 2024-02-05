“كنترول بني مزار” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 الترم الاول برقم الجلوس

يُخيم الترقب والقلق على طلاب وأولياء أمور محافظة المنيا مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للترم الأول 2024 وتعلق آمال كبيرة على هذه النتيجة، خاصة بعد الإعلان عن نتائجها في بعض المحافظات الكبرى في هذا المقال، سنستعرض معكم أهم المعلومات المتعلقة بميعاد الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للعام الحالي لم يتم الإعلان عن موعد رسمي حتى الآن للإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للترم الأول 2024 ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا

ننصح بمتابعة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا للحصول على أحدث المعلومات حول موعد الإعلان عن النتائج ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا بعدة طرق:

من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا كما يمكن الاستعلام عن نتيجة اعدادية المنيا من خلال رابط نتيجة نت

قم بزيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا.

اختر “نتائج الامتحانات”.

اختر “نتائج الشهادة الإعدادية”.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط على “عرض النتيجة”.

من خلال رسائل SMS ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاشتراك في خدمة رسائل SMS للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية على هواتفهم المحمولة ويتم إرسال رسالة نصية تحتوي على النتيجة فور اعتمادها ومن المنتظر أن يقوم محافظ المنيا باعتماد نتيجة اعدادية المنيا خلال الساعات القادمة حيث يتم نشرها الكترونيا فور اعتمادها ويمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس الخاص بالطالب

اعلنت محافظة المنيا عن نتيجة الاعدادية حيث حققت نسبة نجاح 74.26% في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024، وذلك بعد اعتماد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للنتيجة اليوم.

يُعد هذا النجاح ثمرة لجهود جميع العاملين في المنظومة التعليمية بالمحافظة، من طلاب ومعلمين وإداريين، الذين حرصوا على بذل قصارى جهدهم لضمان حصول الطلاب على أفضل تعليم ممكن. كما أظهرت النتيجة تميز الطلاب وتفوقهم في جميع المواد الدراسية، مما يبشر بمستقبل مشرق للتعليم في المنيا.