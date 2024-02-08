أخبار 24 ساعة.. تردد قناة القاهرة الإخبارية 2024 على النايل سات

مع الأحداث الكثيرة التي تحدث في العالم في الآونة الأخيرة أصبح الاهتمام بقنوات الأخبار في تزايد كبير، ومن بين القنوات التي يبحث عنها الكثير هي تردد قناة القاهرة الإخبارية 2024 على النايل سات، التي تقدم كافة أخبار العالم مباشرة بشكل احترافي مميز جدًا، تلك القناة التي تقدم محتواها بالمجان لكل المتابعين طوال اليوم، لذلك سنوضح لكم تردد القناة بالتفصيل وكيفية ضبط التردد على جهاز الريسيفر خطوة بخطوة.

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2024 على النايل سات

تعتبر قناة القاهرة الإخبارية واحدة من القنوات المصرية الحديثة التي تم إطلاق بثها في الأعوام القليلة الماضية حتى تقدم محتوى إخباري مميز مع نخبة من الإعلاميين والمراسلين والمحللين الذين ينقلوا للمشاهد بكل مصداقية واحترافية، أما بالنسبة إلى تردد قناة الإخبارية 2024 على القمر الصناعي النايل سات فهو كالتالي:

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة :11747.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

تشفير القناة: مفتوح.

دقة الجودة: HD.

طريقة ضبط التردد على جهاز الريسيفر

تم اطلاق أول بث لقناة القاهرة الإخبارية فى يوم 31 أكتوبر 2022، حيث تحمل شعار ” هُنا القاهرة عاصمة الخبر”، فهي تعمل على نقل الأخبار المحلية والعالمية على مدار اليوم بالمجان للمشاهدين، أما عن طريقة ضبط التردد على الريسيفر فهو كالتالي: