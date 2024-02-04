هسة ⭕️ اسماء الرعاية الاجتماعية | اليكـــم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf دفعة 2024

يوجد الكثير من الطلبات المقدمة من المواطنين من أجل أخذ الدعم والتعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، ولقد استقبلت الوزارة العراقية هذه الطلبات، وتقوم بعملية الفحص لتقرر من الذي يستحق ويستوفي فيه الشروط الموضوعة، والوزارة تعمل الآن على توفير المبلغ اللازم لصرف هذا الراتب من قبل المواطنين، وكل من ينطبق عليه الشروط سوف يتم الموافقة على صرف هذا الراتب له، ولتفاصيل اكثر تابعوا معنا المقال التالي.

كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يمر العالم بظروف اقتصادية طاحنة وينتظر أكثر من حوالى 200 ألف أسرة راتب اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، وتحرص الحكومة فى العراق دائماً على توفير راتب شهري للمواطنين المحتاجين لاعانتهم على ظروف الحياة الصعبة وتحسين حالتهم الاجتماعية، ويمكن الاستعلام عن المرشحين للحصول على هذا الدعم، من خلال هذه الخطوات وهي:

أولا قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل العراقية، أو الذهاب إلى منصة مظلتي.

سيفتح أمامك الصفحة الرئيسية للموقع، ثم قم بالدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

ومنها قم باختيار هيئة الرعاية الإجتماعية.

ثم اختر اختيار ” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

حدد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

وقم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة بشكلٍ صحيح لإتمام عملية الاستعلام، والتي منها اسم المحافظة.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على كلمة ” استعلام”.

سوف تظهر لك الكشوف فقم بتحميلها.

وبعد تحميلها وفتحها قم بالبحث عن اسمك فيها.

موعد اعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

لقد صرحت وزارة الشئون الاجتماعية العراقية عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وانه سوف يتم الإعلان عن مستحقين دعم وجبة يناير خلال الأيام القادمة، وأنه بعد الانتهاء من إعداد مبالغ هذه الوجبة للمستفيدين سوف يتم بدء صرف الرواتب للمواطنين المقبولين، وتتم عملية الصرف عبر مكاتب البريد الموجودة بالعراق بأكملها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يود الالاف من المواطنين المتقدمين علي الدعم المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، معرفة موعد اعلان الدفعة الاخيرة من الوجبة التاسعة، حيث تسعي الدولة العراقية الي تحقيق الكفالة الاجتماعية للمواطنين، وذلك لمواكبة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها المنطقة، حيث تقدم الحكومة الدعم المادي الكامل لهم من خلال منح مقدمة للجميع والذين تنطبق عليهم الشروط.