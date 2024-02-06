“مصيبة سودة بيتجسسو عليك”.. ظهور هذه العلامات على الواتساب في هاتفك تعني أنك مراقب وهاتفك مخترق.. احمي نفسك بسرعة!

تعتبر حماية حسابات واتساب من التهديدات الإلكترونية أمرًا حيويًا هامًا للغاية في عصرنا الرقمي، حيث يمثل تطبيق واتساب واحد من أبرز وأهم تطبيقات التواصل الاجتماعي التي لا يخلو منها هاتف خلوي، وبالرغم من المزايا العديدة والمتنوعة التي يوفرها هذا التطبيق لمستخدميه، إلا أنه يسهل اختراقه واستخدام البيانات والمحادثات الشخصية الموجود به في التسلط على صاحب الحساب وابتزازه، لذا سوف نتناول في هذا المقال كيفية معرفة ما إذا كان حساب واتساب الخاص بك مراقب أو مخترق، وكذلك الخطوات الأساسية لحمايته من هذا الخطر المحتمل.

كيفية معرفة ما إذا كان حسابك على واتساب مراقب أو مخترق

قد يقوم أحد الهاكرز في أحد الأيام بإختراق حسابك على تطبيق واتساب دون أن تدرى بذلك، إلا أنه يوجد عدد من العلامات التي تساعدك على تحديد ما إذا كان حسابك مخترق أم لا، ومن بين أهم تلك العلامات:

تهنيج تطبيق واتساب أب بشكل متكرر وعدم استجابته للأوامر بسهولة.

ملاحظة ظهور تطبيقات غير معتادة أو مشبوهة على هاتفك دون أن تقوم أنت بتنزليها أو ملاحظة وجودها من قبل.

إذا لاحظت تصرفات غير مألوفة مثل إرسال رسائل غير معتادة أو تغييرات في إعدادات الحساب.

قم بفحص قائمة الأجهزة التي تم تسجيل الدخول عليها في حساب واتساب للتحقق من وجود أي أجهزة غير معروفة.

خطوات حماية حساب واتساب من الاختراق الإلكتروني

تمكين التحقق بخطوتين : قم بتفعيل خاصية التحقق بخطوتين في إعدادات الحساب، وهي إجراء إضافي لتأمين الدخول.

: قم بتفعيل خاصية التحقق بخطوتين في إعدادات الحساب، وهي إجراء إضافي لتأمين الدخول. تحديث التطبيق بانتظام : تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من تطبيق واتساب للاستفادة من تحديثات الأمان الأخيرة.

: تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من تطبيق واتساب للاستفادة من تحديثات الأمان الأخيرة. عدم مشاركة رموز التحقق بشكل عشوائي: تجنب مشاركة رموز التحقق (OTP) بشكل عشوائي مع أي شخص أو تطبيق غير موثوق.

تجنب مشاركة رموز التحقق (OTP) بشكل عشوائي مع أي شخص أو تطبيق غير موثوق. تفعيل الإشعارات عند تسجيل الدخول : قم بتفعيل إشعارات عند تسجيل دخول حسابك على جهاز جديد لتكون على علم بالأنشطة غير المعتادة.

: قم بتفعيل إشعارات عند تسجيل دخول حسابك على جهاز جديد لتكون على علم بالأنشطة غير المعتادة. تحديث معلومات الحساب بشكل دوري : قم بتحديث معلومات حسابك بمرور الوقت، بما في ذلك كلمة المرور والبريد الإلكتروني المرتبط بالحساب.

: قم بتحديث معلومات حسابك بمرور الوقت، بما في ذلك كلمة المرور والبريد الإلكتروني المرتبط بالحساب. تجنب فتح روابط مشبوهة : تجنب فتح روابط غير معروفة أو مشبوهة، خاصةً إذا تم استلامها عبر الرسائل.

: تجنب فتح روابط غير معروفة أو مشبوهة، خاصةً إذا تم استلامها عبر الرسائل. باتباع هذه الإجراءات، يمكنك تقوية أمان حساب واتساب الخاص بك وتقليل فرص التجسس أو الاختراق.

وانتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة عملية محاولة اختراق العديد من الهواتف المحمولة التي يحملها عدد كبير من المواطنين اما عن طريق رابط وهمية او رسائل تطلب معلومات من صاحب الهاتف بجانب العلامات المتواجدة بالأعلي ويعتبر تطبيق واتساب برنامج مراسلات يعتمد من خلاله المستخدمين على ارسال مجموعة رسائل نصية متعددة ورسائل صوتية أيضا.