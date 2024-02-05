“هتتحبس وغرامة 100000 جنيه”.. الحبس والغرامة بأمر القانون عند ارتكاب المواطنين هؤلاء هذا الأمر.. اعرفه بسرعه وخلي بالك

يشكل القانون المصري نظامًا دقيقًا يهدف إلى حماية استقرار وسلامة البنية التحتية لشبكات الاتصال، حيث يتعامل القانون المصري بشكل جاد مع التعدي على هذه الشبكات من خلال فرض عقوبات صارمة على الأفراد أو الجهات التي تتسبب في أي تلف أو تعطيل لها، وذلك يرجع لمدى أهمية شبكات الاتصال في مصر واعتبارها حجر الزاوية في بنية تكنولوجيا المعلومات والاتصال، كما تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق التقدم الاقتصادي وتعزيز التواصل بين الأفراد والمؤسسات، لذا سوف نكشف لكم عقوبة التعدي على شبكات الاتصال وأهم الخدمات التي تقدمها.

عقوبات التعدي على شبكات الاتصال في مصر

يتضح من نص قانون تنظيم الاتصالات أن عقوبة هدم أو إتلاف أي من المباني أو المنشآت التابعة لشبكات الاتصال أو إلحاق الضرر بالبنية الأساسية الخاصة بها أو بخط من خطوط الاتصالات والتسبب في إتلافها كلها أو بعضها عمدًا وجعلها غير صالحة للاستخدام بأي شكل شكل من الأشكال مما يترتب عليه انقطاع الاتصال ولو بشكل مؤقت، فسوف يتعرض كل من تسول له نفسه بذلك لعقوبة تصل إلى السجن ودفع غرامة تتراوح قيمتها بين 50 إلى 100 ألف جنيه.

أما في حالة إلحاق الضرر بإحدى منشآت شبكات الإتصال نتيجة الإهمال أو الطيش تكون العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ودفع غرامة تتراوح قيمتها بين 500 إلى 1000 جنيه، أو الاكتفاء بتنفيذ إحدى العقوبتين بحسب رؤية وقرار المحكمة.

أهم خدمات شبكات الاتصال المصرية

تقدم شبكات الاتصال المصرية مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي احتياجات الاتصال، وتسهم في تقديم تجارب متنوعة ومتقدمة للمستخدمين، وإليك نظرة أوضح على أهم الخدمات التي تقدمها هذه الشبكات:

الاتصالات الجوالة: توفير خدمات الهاتف المحمول للاتصال الصوتي والرسائل النصية، وكذلك خدمات الإنترنت المتنقل لتصفح الويب واستخدام التطبيقات.

الإنترنت الثابت والمتنقل: تقديم خدمات الإنترنت عبر شبكات ثابتة ومتنقلة لضمان الوصول السريع للمعلومات.

الهاتف الثابت: توفير خدمات الهاتف الثابت للاتصالات الصوتية والفاكس.

خدمات البيانات والتطبيقات: تقديم خدمات متقدمة مثل الرسائل، الوسائط المتعددة ومكالمات الفيديو، فضلاً عن دعم تطبيقات متنوعة لتلبية احتياجات الترفيه والأعمال.

التجارة الإلكترونية والخدمات المالية: دمج خدمات التجارة الإلكترونية وتحويل الأموال عبر شبكات الاتصال لتسهيل العمليات المالية.

التجوال الدولي: توفير خدمات التجوال الدولي للمستخدمين الذين يسافرون إلى خارج البلاد.

التكنولوجيا الجيل الخامس (5G): تطوير وتقديم خدمات الجيل الخامس لزيادة سرعة الاتصال وتحسين تجربة المستخدم.

التواصل الاجتماعي والترفيه: دعم الوصول إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي وخدمات الترفيه عبر الإنترنت.