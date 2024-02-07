“فرحي العيال ونزليها”.. ثبت تردد قناة كراميش الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات بأعلى جودة.. اضبطها الان!!

تردد قناة كراميش الجديد 2024 من أكثر ترددات القنوات التي يبحث عنها العديد من الأباء والأمهات، ذلك لأنها من أشهر قنوات الأطفال التي تبث محتوى هادف ومتنوع من البرامج والأغاني والمسلسلات الترفيهية برسوم متحركة تعليمية مفيدة للأطفال، علاوة على ذلك أنها حاصلة على جوائز عديدة كأفضل قناة للأطفال.

ما هو تردد قناة كراميش الجديد 2024؟

نقدم لكم تردد قناة كراميش الجديد 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، يمكنكم القيام بتثبيت تردد القناة بسهولة والحصول على محتوى مميز لأبنائكم الصغار يقوم سلوكهم وأخلاقهم، تقدم قناة كراميش محتواها بشكل مجاني وبجودة عالية وصوت نقي طوال اليوم، بدون إنقطاع في البث أو تشويش على الصورة أو الصوت.

تردد قناة كراميش على نايل سات

لتثبيت تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات، قم بإدخال البيانات التالية عند البحث اليدوي:

التردد: 11430.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة كراميش علي عرب سات

أما إذا أردت تثبيت قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات، فستكون بيانات التردد كما يلي:

التردد: 11390.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

خطوات ضبط تردد قناة كراميش الجديد

للقيام بتثبيت تردد قناة كراميش الجديد على التلفاز، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى القائمة الرئيسية من خلال الضغط على الزر المخصص على الريموت، ثم الدخول إلى “الإعدادات”.

لإدخال تردد القناة، قم بإختيار التثبيت اليدوي لتنزيل القنوات.

إدخال البيانات المطلوبة، وتشمل تحديد اسم القمر الصناعي، وإضافة التردد الموضح حسب القمر الصناعي الذي قمت باختياره، إلى جانب إدخال معدل الاستقطاب، ومعدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.

الضغط على بحث.

الضغط على حفظ، وستظهر القناة أمامك ضمن مجموعة من القنوات الأخرى التي تكون بنفس التردد.

مميزات قناة كراميش الجديدة

توفر قناة كراميش الجديدة محتوى ترفيهي من الدرجه الاولى متميز وذو قيمة على مدار اليوم وعلى مدار ساعات، حيث يستطيع الاطفال متابعة كافة البرامج التعليمية ومواد الترفيه من أفلام ومسلسلات موجهة للأطفال والرسوم المتحركة دون ملل أو قلق اخجل، تعد هذه القناة ذات أهمية كبيرة لكثير من المتابعين والمشاهدين، ويشاهدو اوبيستمعوا بكل هذا المحتوى مجاناً ودون الحاجة لتوقف أو دفع اشتراكات كما هو الحال في قنوات أخري، كما أن تردد القناة يتم تحديثه بشكل دوري لضمان استقبال بسهولة للبث.