تعرف على الحل لـ السؤال ال١٧ من مسابقة طائر السعيدة 2023

تعرف على الحل لـ السؤال ال١٧ من مسابقة طائر السعيدة حيث يبحث العديد من عشاق برنامج مسابقة طائر السعيدة عن الإجابة الصحيحة للسؤال اليومي الذي يتم نزوله بصفة يومية من خلال هذا البرنامج، حيث يتم عرضه على قناة السعيدة الفضائية، وتقوم بتقديمه الاعلامية مايا العبسي، كما يتم الإعلان عن الفائز يومياً من خلال الموقع الرسمي عبر تويتر.

تعرف على الحل لـ السؤال ال١٧ من مسابقة طائر السعيدة

تم عرض سؤال حلقة اليوم وهي الحلقة ال ١٧ من مسابقة طائر السعيدة وهو اليوم ١٧ من رمضان وكان السؤال هو من الشاعر القائل (ياريتني في جباكم عصفري,,, والا حمامي على أمكنه يدور)؟، كما جاءت الإجابات على هذا النحو:

الإجابة الأولى الشاعر أحمد الجبري

الإجابة الثانية الشاعر حسن عبدالله باحارثه

الإجابة الثالثة الشاعر حسن عبدالله الشرفي

والإجابة الصحيحة حسن عبدالله الشرفي.

التردد الجديد لقناة السعيدة اليمنية

يبحث الكثير من محبي برنامج طائر السعيدة عن التردد الصحيح لقناة السعيدة الفضائية التي يتم عرض البرنامج من خلالها منذ بداية شهر رمضان المبارك ليصبح منافس قوي خلال الموسم الرمضاني، ويمكن ضبط التردد الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال هذه الخطوات الآتية: