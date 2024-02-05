لولو اتسرقت يا ولاد.. تردد قناة وناسة أطفال 2024 نايل سات ومشاهدة أحلى الاغاني للأطفال بأعلى جودة

لولو وناسة هي من اشهر القنوات التي تقدم محتوى طفولي مميز للعديد من الأطفال مختلف الشرائح العمرية، حيث إن القناة تقوم بإذاعة العديد من الأغاني والأناشيد الدينية، إضافة إلى الأفلام والمسلسلات الكرتونية المميزة التي يعشقها الصغار، حتى أن القناة برزت في العديد من الدول العربية، وأخذت قاعدة جماهيرية هائلة، ويمكن التعرف على ترددها الجديد، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال 2024

يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة اطفال على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة أطفال هو النايل سات.

بينما التردد الجديد لقناة وناسة اطفال يكون 11470.

في حين أن معامل الترميز لقناة وناسة هو 27500.

استقطاب قناة وناسة أطفال يكون عمودي.

تردد قناة وناسة الجديد على العرب سات 2024

يمكن الإطلاع عن التردد الجديد لقناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات، وفقًا للبيانات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة هو العرب سات.

بينما التردد الجديد لقناة وناسة يكون 11270.

في حين أن معدل الترميز لقناة وناسة الجديد هو 27500.

استقطاب القناة يكون عمودي.

طريقة تنزيل تردد قناة وناسة أطفال 2024 نايل سات

هناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم استقبال التردد الجديد لقناة وناسة اطفال على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للأتي:-