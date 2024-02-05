حمل تردد قناة ssc الجديد 2024 نايل سات وعرب سات لمتابعة كافة المباريات
تردد قناة ssc
يبحث كثير من مشجعي الكرة عن تردد قناة SSC وكيفي تثبيت القناة على الرسيفر، وتحظى قنوات السعودية الرياضية بقاعدة شعبية كبيرة في الوطن العربي وذلك لمحتواها الرياضي الترفيهي المتميز، وتنقل القناة ابرز البطولات المحلية والقارية المختلة أبرزها كأس آسيا المقامة في قطر ودوري روشن السعودي وكذلك كأس موسم الرياض حيث تقام خلال ايام بين الهلال والنصر السعودي، ومن خلال مقالنا نعرض لكم تردد قناة السعودية الرياضية عبر الاقمار الصناعية المختلفة فتابعوا معنا.
تردد قناة SSC على النايل سآت
يمكن للمتابعين الراغبين في متابعة دور النصف نهائي من كأس آسيا وكذلك نهائي كأس موسم الرياض بين الهلال والنصر يوم 8 فبراير المقبل تثبيت تردد قناة السعودية الرياضية على القمر الصناعي النايل سآت من خلال التردد التالي:
- التردد: 12418.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة SSC الرياضية على القمر الصناعي العرب سآت
يمكن استقبال التردد الجديد لقناة السعودية الرياضية لمتابعة الاحداث الرياضية المختلفة على القمر الصناعي العرب سات كما يلي:
- التردد: 12380.
- الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
قناة السعودية الرياضية SSC
تتميز القناة عن غيرها بجودة الصورة والصوت وعدم التقطيع ومجانية لكل المتابعين من الوطن العربي، كما أنها تلبي تطلعات الجمهور نظرا لوجود أفضل المحللين قبل المباريات وكذلك أبرز المعلقين على المباريات، إضافة الى البرامج المتنوعة التي تغطي الأحداث الرياضية المحلية والعالمية وتساعد المشاهد في الاطلاع على احدث الأخبار في العالم الرياضي مما يعطيه تجربة ترفيهية متميزة لابرز الفعاليات الرياضية، وتقوم حاليا القناة ببث اكثر البطولات القارية مثل كأس آسيا والذي يقام حاليا في قطر إضافة الي بطولة دوري روشن للمحترفين وكأس ولي العهد وغيرها من البطولات العالمية.
كيفية تثبيت تردد قناة SSC على الرسيفر
يمكن تثبيت تردد قناة SSC على التلفاز والاستمتاع بمشاهدة القناة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- التوجه الي لائحة القنوات في جهاز الاستقبال ثم النقر على خيار البحث او التحقق.
- اختيار القمر الصناعي لتعيين التردد عليه ثم كتابة التردد كما هو موضح بالأعلى.
- النقر على زر البحث او البدء في المسح ثم انتظر قليلا ليقوم جهاز الاستقبال بالتنقيب عن القناة.
- بعد العثور على القناة يمكن حفظها والرجوع اليها في اي وقت.