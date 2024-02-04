لسه منزلتهاش.. اضبط تردد قناة كراميش للأطفال وخليهم يفرحوا في أجازتهم

يبحث الكثير عن تردد قناة كراميش للأطفال على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، حيث تهدف قناة كراميش إلى تقديم محتوى مفيد وترفيهي للأطفال، مع التركيز على جودة الصوت والصورة، مما يظهر الجهود المستمرة التي تقوم بها القناة لتحسين جودة البث، وتقديم تجربة مشاهدة محسنة للمشاهدين الصغار، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنعرض تردد القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وكيفية ضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بك فتابعونا.

تردد قناة كراميش للأطفال على قمر النايل سات

يمكنك استخدام هذه المعلومات لضبط جهاز الاستقبال الخاص بك، والاستمتاع بمشاهدة أفضل الأغاني والبرامج المخصصة للأطفال على قناة كراميش عبر النايل سات، والتردد هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: ما بين 11315 و 11390.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التشفير: مجاني.

تردد قناة كراميش للأطفال على قمر عرب سات

يمكنك استخدام هذه المعلومات لضبط استقبال القناة على عرب سات، والتمتع بمشاهدة أحدث الأغاني والأناشيد الموجهة للأطفال، والتردد هو:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التشفير: مجاني.

آلية ضبط تردد القناة على جهازك الخاص

لضبط تردد قناة على القمر الصناعي، يمكنك اتباع الخطوات التالية: