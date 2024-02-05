نزلو الارض.. انخفاض غير متوقع في اسعار الذهب والدولار الان في مصر 2024 الاثنين في جميع محلات الصاغه والبنوك

يأخذ اسعار الذهب والدولار الان في مصر 2024 حيز اهتمام كبير من قبل جميع الأفراد داخل الدولة المصرية، حيث إن تلك الأسعار شهدت انخفاض في تعاملات اليوم بشكل ملحوظ، فمن المعروف أن العالم بشكل كامل يشهد أزمة عالمية في الأسعار المرتفعة، إلا أن الأحد اليوم الرابع من الشهر الجاري شهد تراجعًا في الأسعار الخاصة بالذهب بشكل ملحوظ، ومن خلال مقالنا نقدم لكم أهم التفاصيل التي تتعلق بالأسعار الجديدة التي يهتم بها الجميع بشكل مفصل.

اسعار الذهب والدولار الان في مصر 2024

يعرف أن اسعار الذهب والدولار الان في مصر 2024 من الأسعار التي تشهد بحثًا كبيرًا على محركات البحث المتنوعة على مدار كل يوم، فهي من العناصر الهامة في تحديد أسعار الكثير من المنتجات داخل الدولة والتي يحتاج الجميع إليها، ومن أهم تلك الأسعار تكون كما يلي:

1- سعر الدولار اليوم

يشهد الدولار استقرار في الأسعار الخاصة به في التعاملات اليومية داخل البورصة، مما يؤدي إلى تسارع الأفراد بالتعرف على أسعاره في البنوك المختلفة:

يكون سعر شراء الدولار حوالي 30.84 جنيه في البنك المركزي أما سعر البيع يكون 30.93 جنيه.

يكون سعر شراء الدولار حوالي 30.75 جنيه في البنك الأهلي أما سعر البيع يكون 30.85 جنيه.

يكون سعر شراء الدولار حوالي 30.75 جنيه في بنك مصر أما سعر البيع يكون 30.85 جنيه.

يكون سعر شراء الدولار حوالي 30.85 جنيه في البنك الإسكندرية أما سعر البيع يكون 30.95 جنيه.

2- سعر الذهب اليوم

أما بالنسبة إلى أسعار الذهب فهي شهدت تراجعًا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الخاصة به في بورصة الذهب، حيث تكون تلك الأسعار الجديدة تكون كما يلي: