نزل تاني.. سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين 5 فبراير 2024 وجميع البنوك المصرية

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، لا سيما في ظل ارتفاع سعره في غضون الفترة الماضية، فضلًا عن أن الدولار يعد من أهم العملات التي يتم تداولها في السوق المصري، ويسهم بقدر كبير في تغيير سعر السلع فكلما ارتفع سعره زادت أسعار السلع، بجانب أنه يمثل الأهمية القصوى للكثير من رجال الأعمال للتصدير واستيراد المواد الخام التي تعد هي العامل الرئيسي لمنتجاتهم في الشركات المالكين لها.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

وجاء سعر الدولار في السوق السوداء اليوم على النحو التالي:

وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 55 جنيها مصريًا في السوق السوداء.

وبلغ سعر 5 دولارات أمريكية إلى 275 جنيها مصريا في السوق السوداء.

وبلغ سعر 10 دولارات أمريكية إلى 550 جنيها مصريا في السوق السوداء.

ووصل سعر 100 دولار أمريكي إلى 5500 جنيه مصري في السوق السوداء.

وبلغ سعر 500 دولار أمريكي إلى 27.500 جنيه مصري في السوق السوداء.

ووصل سعر 1000 دولار أمريكي إلى 55.000 جنيه مصري في السوق السوداء.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

لكن في السوق المصرفية والبنوك المصرية تراوح سعر الدولار بين 30.70 جنيه للشراء و30.80 جنيه للبيع، حيث جاء أسعار الدولار في البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى “cib”

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.