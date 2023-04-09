بي دي اف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية  2023
بي دي اف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية  2023
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تعرف على بي دي اف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية  2023

جهاد حسينمنذ 23 ساعة
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بحث العديد من الأناس عن بي دي اف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية  2023 ، وهذا عقب إعلان الوزارة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية عن تلك الأسماء، ومن الجدير بالذكر أن تلك الوزارة بينت أن هؤلاء الأشخاص الذين تمت الموافقة عليهم بالرعاية الاجتماعية قد انطلقت عليهم الشروط المتعلقة بالرعاية الاجتماعية.

بي دي اف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية  2023

أرفقت وزارة الرعاية الاجتماعية بي دي اف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية  2023 ، عقب الإعلان عنها، حيث أنه بإمكان جميع الأشخاص الذين يرغب ن في معرفة تلك الأسماء، أن يقوموا بتحميل البي دي اف الذي وفرته الوزارة، هذا بجانب أن هناك طريقة أخرى لمعرفة الأسماء الذين تم قبولهم بالرعاية الاجتماعية، وهي السير على الخطوات الآتية:

  • في البداية يجب أن تنتقل إلى بوابة وزارة الرعاية الاجتماعية.
  • بعد ذلك يتوجب عليك أن تدخل اسم المستخدم، بجانب كلمة السر بشكل صحيح.
  • بعدها يلزم إدخال رمز التحقق المرفق لهاتفك.
  • اضغط كليك على كلمة “الرعاية الاجتماعية”.
  • أخيرًا، سوف تظهر لك الاسماء الخاصة بالأشخاص الذين تم قبولهم في الرعاية الاجتماعية.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

توجد جملة شروط يجب أن تتوفر في الشخص لكي يتم قبوله في الرعاية الاجتماعية:

  • يجب أن تكون جنسية المستفيد عراقية.
  • كما أنه ينبغي أن تكون أفراد العائلة ٤ أفرد فيما فوق.
  • كذلك أنه يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم 18 إلى 60 سنة للرجل، وكذلك من 15 إلى 55 سنة للسيدات.
  • لا يكون المتقدم ممتلك لمعاش حكومي.
  • لا يكون عند المتقدم أملاك تكون باسمه

جهاد حسينمنذ 23 ساعة
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