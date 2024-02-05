مبروك التسجيل.. رابط تسجيل الدخول لمنصة منظرة التعليمية 2024 eportal.moe.gov.om لجميع الطلاب والمراحل

تعد منصة منظرة من أهم منصات التعليم عن بُعد في سلطنة عمان، وقد تم إطلاق تلك المنصة التابعة لوزارة التربية والتعليم بغرض تطبيق نظام التعليم عن بعد للصفوف من الأول حتى الرابع الإبتدائي وتمكين طلاب وطالبات تلك المراحل التعليمية من متابعة كافة محتويات المنهج الدراسي الخاص بهم والتواصل مع المعلمين عبر المنصة دون الحاجة للتواجد في الفصول الدراسية، وخلال هذا المقال سوف نطلعكم على كيفية التسجيل في تلك المنصة وأهم مزاياها.

خطوات التسجيل في منصة منظرة التعليمية

يتساءل العديد من أولياء الأمور حول كيفية تسجيل أبناءهم في منصة منظرة التعليمية للتمكن من الإستفادة بمحتواها التعليمي والتواصل مع الأساتذة والمعلمين بسهولة ومتابعة أداء أبناءهم بشكل دوري، ويمكن التسجيل في تلك المنصة المتميزة من خلال إجراء الخطوات التالية: التوجه بالدخول إلى منصة منظرة الإلكترونية الرسمية عبر هذا الرابط، قم بالنقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”، بعدها تأكد من إدخال الرقم المدني وتاريخ ميلاد الطالبة المراد تسجيلها مع كتابة كافة البيانات الأخرى المطلوبة بشكل صحيح، وأخيرًا انقر على زر “تسجيل”.

مزايا منصة منظرة وأهم خدماتها

سهولة التسجيل: توفر منظرة عملية تسجيل سلسة وبسيطة، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء حساباتهم بسهولة من خلال بضع خطوات بسيطة.

واجهة مستخدم فعّالة: تتميز المنصة بواجهة مستخدم مرنة وسهلة الاستخدام، مما يساعد الطلاب والمعلمين على التفاعل بكفاءة مع المحتوى التعليمي.

محتوى تعليمي متنوع: توفير مجموعة واسعة من الدورات والمواد التعليمية في مختلف المجالات مما يلبي احتياجات الطلاب بمختلف المستويات.

أدوات تواصل فعّالة: تقديم منتديات الدردشة ومناقشات المجموعات لتحفيز التفاعل وتبادل الأفكار بين الطلاب والمعلمين.

تقنيات تقييم حديثة: توفير آليات تقييم متقدمة تساعد في تتبع تقدم الطلاب وفهم مدى فهمهم للمواد التعليمية.

توفير محاضرات مباشرة: فرص للتواصل المباشر مع المعلمين من خلال جلسات المحاضرات عبر الإنترنت، مما يعزز التفاعل والتواصل الفعّال.

إمكانيات مراقبة الأداء: توفير تقارير مفصلة حول أداء الطلاب وتحقيقهم للأهداف التعليمية مما يسهم في تحسين العملية التعليمية.

تحديثات مستمرة: توفير تحديثات دورية للمحتوى والتقنيات، مما يضمن متابعة المنصة لأحدث التطورات في مجال التعليم الرقمي.