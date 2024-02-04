بالخطوات.. طلب تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن 1445هـ

برنامج حساب المواطن هو مبادرة حكومية سعودية بدأت في ديسمبر 2017، وهي جزء من جهود المملكة لتعزيز دعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث يهدف البرنامج إلى توفير دعم شهري للأسر لتحسين مستوى معيشتها، وتحقيق التوازن في التوزيع الاجتماعي، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنعرض الفئات المستحقة لهذا الدعم، وآلية تقديم اعتراض على عدم أهلية حساب المواطن فتابعونا.

الفئات المستهدفة من دعم حساب المواطن في السعودية

يعتبر برنامج حساب المواطن جزءًا من جهود الحكومة السعودية لتوفير الدعم للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط؛ وذلك لتحسين مستوى المعيشة، كما يستهدف البرنامج عدة فئات في المجتمع السعودي، وهي:

المواطنين السعوديين: البرنامج يتيح للمواطنين السعوديين الاستفادة من الدعم الشهري بناءً على ظروفهم المالية. المواطن الغير متزوج: يمكن للأفراد الذين ليسوا متزوجين الاستفادة من البرنامج. المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي: يتم توجيه الدعم أيضًا للأفراد الذين يستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي. الأفراد الذين لهم سكن خاص بهم مستقل: يُعتبر وجود سكن خاص بهم عاملًا مؤثرًا في تحديد الأهلية للدعم. زوجة المواطن السعودي: يُمكن زوجة المواطن السعودي أيضًا من الاستفادة من برنامج حساب المواطن. الأفراد الحاصلين على بطاقة نقل خاصة بهم: يُمكن للأفراد الحاصلين على بطاقة نقل خاصة بهم الاستفادة من البرنامج. الأرملة والمطلقة والحاضنة للأطفال: يشمل البرنامج أيضًا هذه الفئات التي قد تحمل مسؤولية الأسرة.

آلية تقديم اعتراض على عدم أهلية حساب المواطن

لتقديم طلب اعتراض على نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن، يمكن اتباع الخطوات التالية: