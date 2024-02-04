بـ 7 خطوات فقط.. استخراج جواز سفر إلكتروني في السعودية عبر منصة أبشر

يعتبر استخراج جواز السفر الإلكتروني في المملكة العربية السعودية من الموضوعات التي تلقى اهتمامًا كبيرًا، خاصة في ظل جهود المملكة لتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، وذلك لتسهيل وتسريع العمليات الإدارية للمواطنين، وسوف نستعرض في مقالنا عبر موقع البديل الشروط والمتطلبات التي يجب على المواطنين الالتزام بها للحصول على جواز سفر إلكتروني فتابعونا.

خطوات استخراج جواز سفر إلكتروني عبر منصة أبشر 1445هـ

لإصدار جواز سفر جديد من خلال منصة أبشر الإلكترونية، عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. النقر على أيقونة “خدمة إصدار جواز سفر”. اختيار “كافة الأفراد المشاركين بالجواز من خلال النظام”. إدخال الاسم الشخصي والمستفيد. إرفاق كافة الوثائق والبيانات المطلوبة، مثل الصورة الشخصية، الألقاب، والأسماء باللغة الإنجليزية. إدخال المدينة التي ينتمي إليها المتقدم. دفع رسوم استخراج جواز السفر الجديد، والتي تبلغ 15 ريال سعودي.

ما شروط استخراج جواز سفر إلكتروني في السعودية؟

شروط إصدار جواز سفر جديد تتطلب من المواطن الراغب في الحصول عليه توفير المستندات والمتطلبات التالية: