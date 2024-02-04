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بـ 7 خطوات فقط.. استخراج جواز سفر إلكتروني في السعودية عبر منصة أبشر
يعتبر استخراج جواز السفر الإلكتروني في المملكة العربية السعودية من الموضوعات التي تلقى اهتمامًا كبيرًا، خاصة في ظل جهود المملكة لتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، وذلك لتسهيل وتسريع العمليات الإدارية للمواطنين، وسوف نستعرض في مقالنا عبر موقع البديل الشروط والمتطلبات التي يجب على المواطنين الالتزام بها للحصول على جواز سفر إلكتروني فتابعونا.
خطوات استخراج جواز سفر إلكتروني عبر منصة أبشر 1445هـ
لإصدار جواز سفر جديد من خلال منصة أبشر الإلكترونية، عليك اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
- النقر على أيقونة “خدمة إصدار جواز سفر”.
- اختيار “كافة الأفراد المشاركين بالجواز من خلال النظام”.
- إدخال الاسم الشخصي والمستفيد.
- إرفاق كافة الوثائق والبيانات المطلوبة، مثل الصورة الشخصية، الألقاب، والأسماء باللغة الإنجليزية.
- إدخال المدينة التي ينتمي إليها المتقدم.
- دفع رسوم استخراج جواز السفر الجديد، والتي تبلغ 15 ريال سعودي.
ما شروط استخراج جواز سفر إلكتروني في السعودية؟
شروط إصدار جواز سفر جديد تتطلب من المواطن الراغب في الحصول عليه توفير المستندات والمتطلبات التالية:
- عدم امتلاك جواز سفر سابق.
- دفع رسوم الخدمة عبر خدمة سداد الإلكترونية.
- القيام بتسديد جميع المخالفات المرورية المستحقة في حال وجودها.
- تقديم المواطن أو المواطنة المتقدمين لاستخراج جواز السفر بصمة وصورة ملونة وواضحة.
- عدم كون المتقدم مرافقًا لأحد بجواز سفر آخر.
- دفع رسوم الخدمة، حيث تبلغ 300 ريال سعودي لصالح جواز سفر صالح لمدة 5 سنوات، و600 ريال سعودي لجواز سفر صالح لمدة 10 سنوات.
- وجود المتقدم داخل المملكة العربية السعودية عند تقديم طلب استخراج الجواز الجديد.