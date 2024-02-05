مبروكـ 3 اعدادي.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 ترم اول برقم الجلوس فقط عبر موقع نتيحة نت natiga4dk.net

تعتبر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 ترم اول من النتائج المنتظرة حتى الآن، حيث لم تقم مديرية التعليم المتواجد داخل المحافظة بالإعلان عن النتيجة حتى الآن، حيث تم الإعلان أنها سوف تظهر خلال الساعات القادمة مما يجعل الجميع يقومون بالبحث عنها بشكل مكثف خلال الساعات الحالية، فمن المقرر أن فور الانتهاء من التصحيح يتم اعتمادها من قبل المديرية، ومن خلال مقالنا نقدم لكم التفاصيل الكاملة حول هذه النتيجة بشكل مفصل.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 ترم اول

يسهل الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 ترم اول فور الإعلان عن ظهورها من خلال عدد من الخطوات البسيطة التي يتم إتباعها داخل موقع البوابة الإلكترونية التابعة إلى المحافظة بشكل مباشر، حيث تكون طريقة الاستعلام كما يلي:

ادخل إلى بوابة محافظة القليوبية الإلكترونية من خلال الرابط التالي بشكل مباشر. اضغط على زر نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة. اضغط على الإدارة التي تتبع إليها داخل المحافظة. يتم كتابة البيانات التي تتعلق بالطالب ومنها رقم الجلوس. اضغط على زر الاستعلام عن النتيجة. سوف تظهر النتيجة أمامك مباشرة عند ظهورها من قبل مديرية التعليم.

موعد ابتداء الفصل الثاني الدراسي

يتساءل أيضًا عدد كبير من الطلاب عن الموعد المحدد استكمال الدراسة فيه للفصل الثاني الدراسي، حيث يتم استثنائها في المواعيد الآتية، والتي تكون كما يلي:

في اليوم الثامن الموافق الخميس القادم يتم الانتهاء من إجازة الترم الأول.

في اليوم العاشر الموافق السبت القادم يتم استثناء الدراسة من جديد.

في اليوم الثلاثون من شهر مايو القادم من العام الجاري ينتهي الفصل الدراسي نهائيًا.

في اليوم الأول من شهر يونيه القادم يتم البدء في امتحانات الدبلومات.

في اليوم الخامس عشر من شهر يونيه القادم يتم البدء في امتحانات الثانوية العامة.

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم