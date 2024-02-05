متاحه الان برابط مباشر.. نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة القليوبية 2024 بالاسم عبر موقع نتيجة نت الرسمي natiga4dk.net

تزامنا مع اقتراب إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة القليوبية 2024 بالاسم، ازدادت معدلات البحث عبر الإنترنت ومنصات وزارة التربية والتعليم من قبل أولياء الأمور وطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي في محافظة القليوبية، وذلك لأن كافة الطلاب والطالبات وجميع أولياء الأمور ينتظرون ظهور النتيجة لمعرفة ماذا سيفعلون في المرحلة القادمة، حيث إن محافظة القليوبية شهدت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في يوم الأربعاء الموافق 24 من يناير لعام 2024، والذي اجتاز فيه عددا كبيرا إلى ما يقرب من 113000 من طلاب المرحلة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة القليوبية 2024 بالاسم

من المقرر أنه يتم الإعلان عن النتيجة بعد الانتهاء من مرحلة تصحيح نماذج الاختبارات ومراجعتها في غرف الكنترول ورصد درجات كل طالب في كافة المهارات الدراسية لهذه المرحلة مباشرة، وهذا ما أعلنته الدكتورة سماح إبراهيم بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى أنها أكدت أن عدد الطلاب الذين تقدموا بالفعل للجان الاختبار 113262 قد اجتازوا الاختبارات بنجاح، ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الرابط التالي واتباع الخطوات التي نوضحها خلال موقعنا:

قم بالدخول على منصة نتيجة نت من هنا. ثم قم بتحديد مرحلة الطالب المراد الاستعلام عنها. ثم قم بكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس. ثم قم بالضغط أيقونة “البحث”، خلال لحظات تظهر أمامك نافذة بها نتيجة الطالب موضحة بالدرجات والمجموعة الكلى للطالب.

متى تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة القليوبية 2024

وكيل أول وزارة التربية والتعليم الدكتورة سماح إبراهيم، أعلنت في محافظة القليوبية، على أنه سيتم اعلان نتيجه الشهاده الاعداديه قبل انتهاء إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني، وهذا يعتبر أنها ستعلن خلال الساعات المقبلة من شهر فبراير عبر منصات التواصل الاجتماعي ورابط وزارة التربية والتعليم التابعة لمحافظة القليوبية، أو منصة نتيجه نت، حيث تظهر النتيجه بالمجموع الكلي، ولكن مع استبعاد المواد الغير مضافة للمجموع والتي هي التربية الدينية، التربية الفنية، مادة الحاسب الآلي.

توزيع درجات الشهاده الاعدادية 2024

والنسبة لتوزيع الدرجات فقدر اعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات الشهاده الاعدادية 2024: