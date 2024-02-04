Abu Dhabi Sports 1 HD: تردد قناة ابو ظبى الرياضية 2024 “اقوى جودة صوت وصورة”

تردد قناة ابو ظبى الرياضية، والتي يتابعها ملايين من متابعين الرياضة العربية والأجنبية في مختلف الألعاب والمسابقات التي تنقلها اليكم تردد قنوات ابو ظبى الرياضية سواء المفتوحة أو المشفرة على الاقمار الصناعية المختلفة، التي اطلقت مجموعة قنوات ابو ظبى الترفيهية ترددها لكى تصل إلي جميع المتابعين في كافة أرجاء العالم، وحاليا تعرض قناة ابو ظبى الرياضية بعض البطولات الودية للأندية العربية، والتي انتهت في الأيام الماضية وتستعد القناة إلى عودة عرضها إلي الدوريات الأوروبية التي كانت تعرضها.

تردد قناة ابو ظبى الرياضية

متوقع أن تنقل قنوات أبو ظبى الرياضية نهائيات كاس أمم اسيا المقامة حاليا فى قطر والتي تأهل إلى دور النصف النهائي المنتخب القطري لأول مرة في تاريخه ، لينافس على اللقب الأول له تاريخيا على أرضه ، ولكن حتى الآن لم يتم التأكد من عرض القناة إلي مباريات دور نصف النهائي من بطولة كاس أمم أسيا 2023 ، ولن بدات القناة في عرض مباريات الدوري الإيطالي مجدد بعد فترة التوقف الدولي في الأيام الماضية.

تردد قناة ابو ظبى الرياضية الجديد

استقبل احدث اشارة تردد قناة ابوظبى الرياضية على جميع الأقمار الصناعية من اجل متابعة ممتعة إلي احدث المباريات كرة القدم للاندية او المنتخبات :

القمر الصناعى: النايل سات

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6،

القمر الصناعى: عرب سات

التردد: 11804

معامل تصحيح الخطأ: 5/6،

معدل الترميز: 27500،

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1

التردد: 12091

معامل تصحيح الخطأ: 5/6،

بينما معدل الترميز: 27500،

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 2