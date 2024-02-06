عاجل ورسميا ونهائيا.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لجميع الموظفين – شوف حسابك

بعد أن تم الإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 من قبل وزارة المالية في جمهورية مصر العربية، ارتفعت معدلات البحث عبر محركات التواصل الاجتماعي من قبل أفراد الشعب العاملين داخل الهيئات والجهات المختلفة والوزارات، وطبقا لإعلان الوزارة عن صرف مرتبات العاملين بالجهات الإدارية داخل الدولة يتم الصرف خلال خمسة أيام من كل شهر، تحديد ثلاثة أيام أيضا لصرف المرتبات المستحقة للعاملين المتأخرة.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

وبناءًا على إعلان الوزارة عن موعد مرتبات شهر فبراير 2024، أنه سيتم الصرف خلال الأيام التي حددتها الوزارة والتي تتمثل في 21,24,25,26,27، من شهر فبراير لسنة 2024، وخلال 8,11,12، من شهر فبراير يتم صرف المتأخرات، وهذه المرتبات يتم صرفها في منافذ شركة فوري، والبنوك التجارية، ماكينات الصرف الآلي ماكينة ATM، التابعة أماكن البريد في مصر، والبنوك التجارية.

قيمة رواتب شهر فبراير 2024

قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر الدكتور مجدي البدوي، وفقا لتصريحات وزير المالية ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الحكومة تقوم بعمل إعدادات جديدة تتضمن تحسين الأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي من الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى أن “البدوي” أوضح عن توقعاته بتقدم الحزمة الجديدة التي تداوم الحكومة المصرية على إعدادها ضمن برنامج الموازنة المالية العامة الجديدة، كما قال أيضا نأمل بهدف تخفيف العب عن المواطنين أن يتم تذكير صرف الزيادات مثل السنة الماضية وهذه الزيادات تتمثل في التالي:

مرتبات الدرجة الأولى من شهر فبراير 7000 جنيه.

مرتبات الدرجة الثانية من شهر فبراير 6000 جنيه.

مرتبات الدرجة الثالثة من شهر فبراير 5500 جنيه.

مرتبات درجه الوظيفة الممتازة من شهر فبراير 11 ألف جنيه.

مرتبات المدير العام من شهر فبراير 8000 جنيه.

الفئات المستحقه لمرتبات شهر فبارير 2024

تختلف الفئات المستحقة لصرف مرتبات شهر فبراير 2024 في مصر حسب نوع الدخل. يتم صرف معاشات فبراير 2024 في يومي 1 و2 فبراير للحاصلين على أكثر من 1000 جنيه، وفي يومي 3 و4 فبراير للحاصلين على أقل من 1000 جنيه.

نصائح للحفاظ على مرتبات شهر فبراير 2024

يجب تحديد دخلك الشهري ومصروفاتك الثابتة والمتغيرة وتخصيص مبلغًا معينًا لكل فئة من فئات المصروفات.

نقوم بتحديد ما يمكنك الاستغناء عنه أو تأجيل شرائه.

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حقيقة زيادة مرتبات شهر فبراير 2024

لم يتم الإعلان عن أي زيادة على المرتبات في شهر فبراير 2024.

التوقعات بخصوص زيادة مرتبات الموظفون.

تتوقع بعض التوقعات أن يتم تطبيق زيادة على المرتبات في يوليو 2024.

لم يتم الإعلان عن نسبة الزيادة المُتوقعة حتى الآن