الحقوا خزنوا في الفريزر.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 5 فبراير 2024 اعرف السعر الجديد من هنا

من ضمن الكلمات البحثية التي يتم البحث عنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين الموافق 5 من شهر فبراير 2024، تحديدًا بعد اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، حيث ارتفعت الأسعار لليوم التالي على التوالي نظرًا لموجة الطقس الذي يلعب دورًا هامًا في زيادة سعر الفراخ في المزارع وكذلك تحرك أسعارها لدى جميع الأسواق، والآن سنتعرف على السعر الجديد للفراخ.

أسعار الدواجن اليوم الأحد

وضحت بورصة الدواجن المصرية أسعار الدواجن اليوم الاثنين الموافق 5 من شهر فبراير 2024، حيث سجل كيلو الفراخ 100 و 105جنيه، كما أن أسعار الفراخ تسليم أرض مزرعة ارتفعت أسعارها حتى سجلت ما بين 90 و92 جنيه مع وجود تراجع كبير نظرًا لموجة البرد الموجودة الآن، حيث وصل سعرها في السوق ما بين 100 وحتى 105 جنيه بناءً على المنطقة وفي ضوء كل محافظة من المحافظات، وسعر الفراخ الساسو تراوحت أسعارها ما بين 120 وحتى 121 جنيه مصري، بلغ سعر الفراخ البلدي ما بين 99 وحتى 100 جنيه مصري، كما وصل سعر كيلو لحم أمهات ما بين 74 وحتى 78 جنيه مصري.

بينما وصل سعر البط المسكوفي بنحو 95 جنيه مصري، أما سعر الكتكوت الأبيض تراوح سعره ما بين 28-33 جنيه مصري، بينما سعر الكتكوت من نوع الساسو فيتراوح سعره ما بين 16-20 بينما البانيه بلغ سعره اليوم الاثنين الموافق 200 وحتى 220 جنيه بنحو 200-220 جنيه مصري، بينما سعر الدواجن المجمدة بلغ اليوم 100 جنيه في المزرعة وقيمة 105 جنيه للمستهلك، حيث وصل إجمالي إنتاج البيض بقيمة 14 مليار بيضة.

أسعار البيض اليوم

وبعد التعرف على أسعار الدواجن اليوم الأحد، فلقد أشارت الجهات المختصة بأن أسعار البيض لدى السوق المحلية سجلت تحرك وصل حتى 146 جنيه مصري للبيض الأبيض بالمزرعة على أن تصل إلى المستهلكين بنحو 160 جنيه، ووصل سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 145 جنيه مصري على أن تصل للعميل بنحو 165 جنيه مصري، كما أن كرتونة البيض الأحمر وصلت بنحو 146 جنيه وسوف تصل للعميل بقيمة 160 جنيه مصري.