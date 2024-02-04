افتـحـ رابط نتائج الثالث متوسط بغداد الدور الاول 2024 موقع وزارة التربية عموم المحافظات

خلال الآونة الأخيرة تزايد البحث من الطلاب وأولياء الامور عن نتائج الثالث متوسط بغداد وذلك بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الاول، ولقد بدات عمليات التصحيح في كافة مراكز الكنترول بالمحافظات ثم يتم رصد وتجميع الدرجات وبعدها اعتماد النتيجة وتكون جاهزة على موقع نتائجنا الالكتروني، ويترقب الطلاب ظهور نتيجة الفصل الدراسي الاول وسط حالة من القلق والتوتر حيث يتساءل كثير منهم عن رابط النتيجة، ونقدم اليكم خلال سطور التقرير موعد اعلان نتائج الثالث متوسط عبر موقعنا البديل.

نتائج الثالث متوسط بغداد الدور الاول 2024

لقد أكدت وزارة التربية العراقية اعلان نتيجة الثالث متوسط لكل محافظة على حدة بعد انتهاء عمليات تصحيح الاوراق واعتمادها، وتسعي الوزارة لتوفير بيئة مناسبة داخل مراكز الكنترول لانهاء النتيجة بأسرع وقت ممكن، ونبهت على جميع المصححين تحرى الدقة في مراجعة اجابات الطلاب وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه من الدرجات، وبعد اعتماد النتيجة مباشرة ستكون جاهزة على موقع نتائجنا الالكتروني او عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

استمرت اختبارات الدور الاول في محافظة بغداد لطلاب الثالث متوسط لمدة 10 ايام بداية من 21 حتى 31 يناير، ولم تعلن الوزارة عن موعد محدد لظهور النتيجة ولكن فور انتهاء التصحيح سيتم ظهور النتيجة رسميا لجميع الطلاب، بالنسبة لاجازة منتصف العام فقد تم تحديدها لمدة ثلاثة ايام وفقا للجدول الزمني المعلن من الوزارة لتكون من يوم 1 حتى 17 فبراير.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط بغداد الدور الاول 2024

يمكن للطلاب معرفة نتائج الثالث متوسط بغداد الدور الاول 2024 وذلك باتباع الخطوات التالية: